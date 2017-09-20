Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 30 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.969 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (19) em São Paulo.

Veja as dezenas sorteadas:

08 - 20 - 30 - 32 - 48 - 59.

A quina teve 20 acertadores, e cada um levará R$ 73.292,36. Outras 1.999 apostas ganharam a quadra, com R$ 1.047,55 para cada.

O próximo sorteio ocorre na quinta-feira (21) e pode pagar R$ 30 milhões.

Excepcionalmente, serão três concursos nesta semana, como parte da "Mega Semana da Primavera". Além do sorteio de terça e de quinta, haverá outro no sábado (23). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.