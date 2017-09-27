Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:56

Buscar

Últimas notícias
X

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio chegar a R$ 40 milhões nesta quarta-feira

Daniele Valentin

Publicado em 27/09/2017 às 10:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O concurso de número 1.974 da Mega-Sena acumulada será sorteado hoje (27) a partir das 20h (horário de Brasília) em Jundiaí (SP). A Caixa Econômica Federal estima que a loteria pagará um prêmio de cerca de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. Os apostadores poderão fazer seus jogos até as 19h (de Brasília) em qualquer agência lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Pela sexta vez seguida, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. Os numeros sorteadas no último concurso foram: 04, 10, 41, 44, 52 e 54. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 39 pessoas acertaram a quina e receberam R$ 67.779,73 cada. Outros 4.001 acertaram quatro números e ganharam R$ 943,83 cada.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 220 mil em rendimentos mensais. Com o prêmio, o ganhador também pode comprar sete iates ou 16 casas de R$ 2,5 milhões cada.

O servidor público Vinícius Andrade, 37 anos, morador de Ceilândia–DF, faz suas apostas assiduamente. Vinícius que já ganhou uma quadra, se mostra confiante e faz planos, caso ganhe o prêmio. “Se eu ganhar, pretendo tirar um ano sabático para viajar e aprender outras línguas. Quando voltasse, queria criar uma ONG para trabalhar com educação voltada para jovens pobres. A intenção seria ajudá-los a desenvolver e elevar a autoestima”.

Segundo a Caixa Econômica, uma aposta simples no valor de R$ 3,50 tem a probabilidade de 1 em 50.063.860 de ganhar o prêmio.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Sorteio

Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil em prêmios neste sábado

Loteria

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 3 milhões em sorteio neste sábado

Loteria

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 2,5 milhões neste sábado

Também serão contemplados quem acertar quina e quadra

Sorte

Mega-Sena pode pagar hoje R$ 10 milhões para quem acertar as 6 dezenas

Publicidade

Sorte

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões no sábado

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo