Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 6 milhões neste sábado

Geral
A Mega-Sena deve pagar neste sábado (14) o prêmio de R$ 6 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.977 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica que está em Chapecó (SC), estacionado no Parque Tancredo Neves.
Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor em cadeterneta de poupança receberá cerca de R$ 30 mil em rendimentos mensais. Se preferir, pode comprar 200 carros populares.
As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje em qualquer lotérica do país.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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