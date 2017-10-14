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Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 6 milhões neste sábado

Daniele Valentin

Publicado em 14/10/2017 às 14:30

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A Mega-Sena deve pagar neste sábado (14) o prêmio de R$ 6 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.977 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica que está em Chapecó (SC), estacionado no Parque Tancredo Neves.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor em cadeterneta de poupança receberá cerca de R$ 30 mil em rendimentos mensais. Se preferir, pode comprar 200 carros  populares.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje em qualquer lotérica do país.

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