Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 6 milhões neste sábado

A Mega-Sena deve pagar neste sábado (14) o prêmio de R$ 6 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.977 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica que está em Chapecó (SC), estacionado no Parque Tancredo Neves.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor em cadeterneta de poupança receberá cerca de R$ 30 mil em rendimentos mensais. Se preferir, pode comprar 200 carros populares.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje em qualquer lotérica do país.