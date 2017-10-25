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Oportunidade

Mega-Sena promete R$16 milhões nesta quarta

Sorteio será a partir das 20h em Carandaí (MG)

Daniele Valentin

Publicado em 25/10/2017 às 10:15

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A Mega-Sena promete, nesta quarta-feira (25), o prêmio de R$ 16 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.981 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA que está em Carandaí (MG), estacionado no centro da cidade, em frente à Praça Policarpo Rocha.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá cerca de R$ 80 mil em rendimentos mensais. Ou, se preferir, pode comprar 40 apartamentos de R$ 400 mil ou ainda 106 carros de luxo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) da quarta-feira em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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