Mega-Sena promete R$16 milhões nesta quarta

Oportunidade
Sorteio será a partir das 20h em Carandaí (MG)
A Mega-Sena promete, nesta quarta-feira (25), o prêmio de R$ 16 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.981 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA que está em Carandaí (MG), estacionado no centro da cidade, em frente à Praça Policarpo Rocha.
Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá cerca de R$ 80 mil em rendimentos mensais. Ou, se preferir, pode comprar 40 apartamentos de R$ 400 mil ou ainda 106 carros de luxo.
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) da quarta-feira em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS