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Mega-Sena sai para apostador de Curitiba que receberá mais de R$ 20 milhões

Daniele Valentin

Publicado em 29/10/2017 às 12:00

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Saiu para uma aposta feita em Curitiba, no Paraná, o prêmio da Mega-Sena, concurso 1982, sorteado ontem, sábado. Eis os números: 04, 14, 20, 24, 46 e 50.

O ganhador receberá o prêmio de R$ 20.777.195,15.

A Quina teve 45 apostas ganhadoras. A Quadra acusou 4.144 apostas ganhadoras com R$ 864,54. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

Prêmiação da Mega-Sena

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é revertido integralmente em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação.

Dessa porcentagem 35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (sena); 19% entre os acertadores de 5 números (quina); 19% entre os acertadores de 4 números (quadra); 22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

Cinco por cento ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final zero ou 5.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

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