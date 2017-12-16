Mega-Sena acumulada pode pagar hoje R$ 39 milhões

Com o prêmio acumulado, a Mega-Sena pode pagar hoje (16) R$ 39 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa, em Bragança Paulista (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone. Nesse caso, é preciso ter conta-corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Se apenas um ganhador faturar o prêmio principal e aplicar o valor na poupança, receberá cerca de R$ 167 mil em rendimentos mensais, o suficiente para comprar cinco carros populares por mês. Com o dinheiro, também é possível comprar 97 apartamentos de R$ 400 mil.