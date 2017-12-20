Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 48 milhões amanhã

Sorte
Informações são do site da Caixa Econômica Federal
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nessa terça-feira (19) no concurso 1.998 da Mega-Sena: 08 – 21 – 24 – 25 – 52 – 57.
Para o próximo concurso, nesta quinta-feira (21), o prêmio estimado é de R$ 48 milhões.
No sorteio de ontem, em Porto União (Santa Catarina), a quina teve 61 apostas ganhadoras, com R$ 36.388,03 para cada uma. A quadra registrou 4.810 apostas ganhadoras, com R$ 659,24 para cada apostador.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
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