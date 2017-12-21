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Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$48 milhões nesta quinta-feira

Aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 205 mil por mês

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/12/2017 às 09:15

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A Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões nesta quinta-feira (21) no último concurso regular deste ano. O sorteio será realizado no Caminhão da Sorte que está em Porto União (SC). Aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 205 mil por mês, o suficiente para comprar um carro de luxo e ainda passar o Natal em algum lugar exclusivo da Europa ou América do Norte.

A partir de sexta-feira (22) as apostas serão exclusivamente para a Mega da Virada, que poderá incorporar o valor do concurso 1.999, caso não haja ganhador na faixa principal.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Clientes da CAIXA com acesso ao internet banking podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quartas-feiras e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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