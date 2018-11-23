Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 70 milhões neste sábado

Sorte
A Mega-Sena sorteia neste sábado (24) o prêmio de R$ 70 milhões do concurso 2.100. As seis dezenas serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte, estacionado em Campos Belos, interior do estado de Goiás.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 260 mil por mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
Loteria
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