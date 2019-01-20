Mega-Sena acumula e pode pagar até R$ 38 milhões na quarta-feira

Sorte
Os números sorteados foram: 04, 28, 29, 30, 43 e 52.
Ninguém acertou as seis dezenas da sorte na noite deste sábado (19) e o prêmio da Mega-Sena acumulou em R$ 38 milhões. O próximo sorteio está prevista para ocorrer na quarta-feira (23).
O sorteio do concurso 2.117 foi realizado no Caminhão da Sorte, que está estacionado em Piratuba (SC). Os números sorteados foram: 04, 28, 29, 30, 43 e 52.
Na quina, 44 apostadores ficaram perto de se tornarem milionários. Como prêmio de consolação eles vão levar para casa R$ 60.585,91 para casa. Na quadra 4.036 levaram R$ 947,82.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
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