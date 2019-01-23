Mega-Sena vai sortear R$ 38 milhões na noite desta quarta-feira

Sorte
As apostas pela internet podem ser realizadas até às 18h do horário local
Nesta quarta-feira (23) a Mega-Sena oferece mais uma oportunidade para os apostadores de todo o país, realizarem o sonho de ficarem milionários. O prêmio está acumulado em R$ 38 milhões. As apostas devem ser feitas até às 18h.
Cada aposta com 6 dezenas custa R$ 3,50. O prêmio maior vai para o apostador que acertar todas as 6 dezenas sorteadas, mas quem a quina e a quadra também recebe o rateio do valor destinado a estas faixas.
As apostas pela internet podem ser realizadas até às 18h do horário local. Para apostar pelo site da Caixa Econômica, o jogador precisa ser maior de 18 anos e se cadastrar no portal.
O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as apostas de uma só vez, usando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é R$ 30 e o máximo, R$ 500 por dia.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS