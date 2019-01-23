Mega-Sena vai sortear R$ 38 milhões na noite desta quarta-feira

Nesta quarta-feira (23) a Mega-Sena oferece mais uma oportunidade para os apostadores de todo o país, realizarem o sonho de ficarem milionários. O prêmio está acumulado em R$ 38 milhões. As apostas devem ser feitas até às 18h.

Cada aposta com 6 dezenas custa R$ 3,50. O prêmio maior vai para o apostador que acertar todas as 6 dezenas sorteadas, mas quem a quina e a quadra também recebe o rateio do valor destinado a estas faixas.

As apostas pela internet podem ser realizadas até às 18h do horário local. Para apostar pelo site da Caixa Econômica, o jogador precisa ser maior de 18 anos e se cadastrar no portal.

O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as apostas de uma só vez, usando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é R$ 30 e o máximo, R$ 500 por dia.