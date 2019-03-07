Mega-Sena paga quase R$ 80 milhões a uma única aposta de Gravataí (RS)

Uma única aposta de Gravataí (RS) acertou os seis números sorteados no concurso 2131 da Mega-Sena e vai receber o prêmio de R$ 78.938.208,62. O sorteio 2131 da Caixa Ecônomica Federal ocorreu às 20h desta quarta-feira, em Itupeva (SP).

Quatrocentas e catorze apostas acertaram cinco dezenas do concursa e vão receber prêmio de R$ 9.335; já a quadra teve 16.733 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 329.

O próximo concurso da Mega-Sena será no sábado (9) e tem prêmio estimado em R$ 3 milhões.