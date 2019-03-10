Mega-Sena acumula e prêmio aumenta para R$ 7 milhões

Sorte
Números sorteados foram: 05 - 18 - 30 - 35 - 39 - 60
O prêmio principal do Concurso 2.132 da Mega-Sena não teve apostas ganhadoras. As seis dezenas sorteadas no Caminhão da Sorte estacionado em Itupeva (SP) foram: 05 - 18 - 30 - 35 - 39 - 60.
Com isso, o prêmio está acumulado em R$ 7 milhões. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (13).
A quina teve 41 apostas ganhadoras; cada uma vai receber R$ 41.495,70.
Já a quadra saiu para 2.912 apostas, que vão receber R$ 834,63 cada.
Apostas
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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