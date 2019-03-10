Mega-Sena acumula e prêmio aumenta para R$ 7 milhões

O prêmio principal do Concurso 2.132 da Mega-Sena não teve apostas ganhadoras. As seis dezenas sorteadas no Caminhão da Sorte estacionado em Itupeva (SP) foram: 05 - 18 - 30 - 35 - 39 - 60.

Com isso, o prêmio está acumulado em R$ 7 milhões. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (13).

A quina teve 41 apostas ganhadoras; cada uma vai receber R$ 41.495,70.

Já a quadra saiu para 2.912 apostas, que vão receber R$ 834,63 cada.

Apostas

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.