Ninguém acertou seis dezenas da Mega-Sena; prêmio vai a R$ 11 milhões

Sorte
As dezenas sorteadas são: 19 - 20 - 26 - 51 - 52 - 57
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal do Concurso 2.133 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de hoje (13) em Itupeva (SP).
As dezenas sorteadas são: 19 - 20 - 26 - 51 - 52 - 57.
O próximo concurso será sorteado no sábado (16) e tem prêmio estimado em R$ 11 milhões.
A quina teve 32 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber prêmio de R$ 58.792,56.
A quadra saiu para 2.790 apostas que receberão, cada uma, R$ 963,31.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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