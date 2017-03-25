Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$ 18,99 CONTRA FILÉ KG R$ 20,99 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 19,80 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 16,40 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,99 PONTA DE PALETA KG R$ 16,05 FRALDINHA KG R$ 13,80 MUSCULO KG R$ 14,80 PONTA COSTELA KG R$ 19,80 COSTELA RIPA KG R$ 11,99 COXA SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,49 PETISCO FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,80 LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG R$ 12,49 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$ 10,99 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG R$ 10,49 CERV.SKOL LATA 350ML LOJA03 R$ 1,99 CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml EXCETO L03 R$ 1,69 REFRIG.FUNADA 2LTS R$ 3,29

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