Atenção: Sábado é o dia do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,99
|CONTRA FILÉ KG
|R$ 20,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 19,80
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,40
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 16,05
|FRALDINHA KG
|R$ 13,80
|MUSCULO KG
|R$ 14,80
|PONTA COSTELA KG
|R$ 19,80
|COSTELA RIPA KG
|R$ 11,99
|COXA SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,49
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 10,49
|CERV.SKOL LATA 350ML LOJA03
|R$ 1,99
|CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml EXCETO L03
|R$ 1,69
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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