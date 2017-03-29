Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|HORTIFRUTIGRAJEIRO
|BANANA NANICA KG
|R$ 2,59
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 2,99
|TOMATE KG
|R$ 5,49
|CEBOLA KG
|R$ 1,69
|ABACAXI PEROLA UND
|R$ 4,29
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 4,69
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,79
|BATATA LAVADA
|R$ 2,29
|MELAO AMARELO KG
|R$ 3,29
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 2,59
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,69
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,39
|BROCOLIS UND
|R$ 6,90
|COUVE FLOR UND
|R$ 7,90
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,69
|CENOURA KG
|R$ 2,79
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA CODORNA 30UN LJ03
|R$ 3,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,69
|MERCEARIA
|LEITE PO NINHO 800G SACHE
|R$ 22,90
|LEITE ELEGÊ 1LT LOJA 02/03/01
|R$ 2,89
|LEITE PIRACANJUBA 1LT LOJA 04
|R$ 2,99
|LEITE ITALAC EDGE 1LT EXCETO LJ4
|R$ 2,99
|ARROZ PRIMO PIATTO 5KG
|R$ 11,85
|ARROZ BRILHANTE 5KG
|R$ 11,85
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 3,59
|REFRESCO PO FRISCO 25G
|R$ 0,69
|ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG
|R$ 5,39
|BOMBOM LACTA VARIEDADES 302G
|R$ 8,99
|BOMBOM GAROTO 300G
|R$ 7,99
|ACHO.PO NESCAU 400G
|R$ 6,89
|BISC.DALLAS 400G
|R$ 2,75
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,75
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 3,25
|SARDINHA COQUEIRO 125G
|R$ 2,79
|LASANHA PETYBOM 200G
|R$ 2,39
|MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
|R$ 1,19
|EXT.TOMATE FUGUNI SC 340G
|R$ 1,69
|AZEITE OLIVA LISBOA 500ML EX.V
|R$ 9,59
|MAION.HELLMANNS 500G
|R$ 5,69
|FARINHA TRIGO DALLAS/PRIMOR 1KG
|R$ 1,99
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 12,49
|AGUA COCO SOCOCO 1LT
|R$ 6,99
|AZEITONA DONANA SACHE 170G
|R$ 2,69
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,59
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,39
|BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G
|R$ 1,69
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 3,49
|CR.LEITE ITALAC 200G TP
|R$ 2,10
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|LIMPEZA
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 12,69
|PAPEL HIG.FOLHALEV LV12PG11
|R$ 12,49
|SABAO BARRA YPE C/5 EXCETO LJ04
|R$ 5,79
|ESP.AÇO ASSOLAN C/8
|R$ 1,29
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 7,39
|DETERG.PO OMO COMF.ORIG.900G LJ04
|R$ 6,99
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 5,49
|RACAO CAES PITTY 7KG
|R$ 21,90
|SAB.LA FLORE 180G DAVENE
|R$ 2,59
|RACAO CAES FARO MIX 8KG
|R$ 43,90
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,69
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|CR.DENTAL SORRISO 90G LIMP.C
|R$ 1,79
|CR.DENTAL SORRISO 90G D.B
|R$ 1,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LTS
|R$ 3,99
|AGUA SANITARIA YPE 1LTS
|R$ 2,29
|DESINF.PINHO ALPES 2LTS
|R$ 3,99
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,85
|DIVERSOS
|REQUEIJAO CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|LEITE FERM BOB ESPONJA 80G LJ02
|R$ 0,69
|LEITE FERMELEGE MEGA 160G LJ02
|R$ 1,49
|CERV.SKOL LATA 269ML LJ02/03
|R$ 1,59
|REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
|APRESUNTADO AURORA LANCHE KG
|R$ 8,45
|MORTADELA COPACOL S/T 500G
|R$ 1,39
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,89
|ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML
|R$ 1,69
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,79
|SALSICHA AURORA NOBRE KG
|R$ 5,85
|CARNE
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,80
|CONTRA FILÉ KG
|R$ 20,90
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|ACEM KG
|R$ 16,90
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,90
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,90
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,90
|MUSCULO KG
|R$ 14,80
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 11,30
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 11,40
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 9,99
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,49
|LING.MISTA COPACOL CHURRASCO KG
|R$ 11,49
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 10,99
|FRALDINHA KG
|R$ 13,99
*Somente enquanto durar o estoque!
Toda quarta-feira é Dia D. O dia da semana que valoriza sua grana...
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS