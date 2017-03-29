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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Rhobson ADM

Publicado em 29/03/2017 às 08:33

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS  R$ Unitário   
HORTIFRUTIGRAJEIRO    
BANANA NANICA KG   R$               2,59  
BANANA NANICA KG LJ 04  R$               2,99  
TOMATE KG  R$               5,49  
CEBOLA KG  R$               1,69  
ABACAXI PEROLA UND  R$               4,29  
MAÇA NACIONAL KG  R$               4,69  
BATATA DOCE KG  R$               1,79  
BATATA LAVADA   R$               2,29  
MELAO AMARELO    KG   R$               3,29  
MAMAO FORMOSA KG  R$               2,59  
PIMENTAO VERDE KG  R$               3,99  
BETERRABA KG  R$               2,69  
REPOLHO VERDE KG   R$               2,39  
BROCOLIS UND   R$               6,90  
COUVE FLOR UND  R$               7,90  
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$               1,69  
CENOURA KG  R$               2,79  
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$               0,99  
OVOS CAMVA CODORNA 30UN LJ03  R$               3,99  
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$               4,69  
MERCEARIA    
LEITE PO NINHO 800G SACHE   R$             22,90  
LEITE ELEGÊ 1LT LOJA 02/03/01  R$               2,89  
LEITE PIRACANJUBA 1LT LOJA 04  R$               2,99  
LEITE ITALAC EDGE 1LT EXCETO LJ4  R$               2,99  
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG   R$             11,85  
ARROZ BRILHANTE 5KG   R$             11,85  
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$               3,59  
REFRESCO PO FRISCO 25G  R$               0,69  
ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG   R$               5,39  
BOMBOM LACTA VARIEDADES 302G  R$               8,99  
BOMBOM GAROTO 300G  R$               7,99  
ACHO.PO NESCAU 400G  R$               6,89  
BISC.DALLAS 400G   R$               2,75  
MIST.BOLO DALLAS 400G  R$               2,75  
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML  R$               3,25  
SARDINHA COQUEIRO 125G  R$               2,79  
LASANHA PETYBOM 200G  R$               2,39  
MOLHO TOM.FUGINI SC 340G  R$               1,19  
EXT.TOMATE FUGUNI SC 340G  R$               1,69  
AZEITE OLIVA LISBOA 500ML EX.V  R$               9,59  
MAION.HELLMANNS 500G  R$               5,69  
FARINHA TRIGO DALLAS/PRIMOR  1KG  R$               1,99  
SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT  R$             12,49  
AGUA COCO SOCOCO 1LT   R$               6,99  
AZEITONA DONANA SACHE 170G   R$               2,69  
MILHO VERDE FUGINI 200G SC  R$               1,59  
ERVILHA FUGINI 200G SC  R$               1,39  
BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G  R$               1,69  
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$               3,49  
CR.LEITE ITALAC 200G TP   R$               2,10  
CAFÉ REAL 250G  R$               4,99  
CAFÉ REAL 500G  R$               9,98  
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$               2,89  
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$               2,99  
LIMPEZA    
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$             12,69  
PAPEL HIG.FOLHALEV LV12PG11  R$             12,49  
SABAO BARRA YPE C/5 EXCETO LJ04  R$               5,79  
ESP.AÇO ASSOLAN C/8  R$               1,29  
DETERG.PO OMO 1KG  R$               7,39  
DETERG.PO OMO COMF.ORIG.900G LJ04  R$               6,99  
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$               5,49  
RACAO CAES PITTY 7KG  R$             21,90  
SAB.LA FLORE 180G DAVENE   R$               2,59  
RACAO CAES FARO MIX 8KG  R$             43,90  
SHAMPOO SEDA 325ML  R$               5,69  
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$               1,59  
CR.DENTAL SORRISO 90G LIMP.C  R$               1,79  
CR.DENTAL SORRISO 90G D.B  R$               1,79  
AGUA SANITARIA  YPE 2LTS  R$               3,99  
AGUA SANITARIA  YPE 1LTS  R$               2,29  
DESINF.PINHO ALPES 2LTS   R$               3,99  
AMAC.YPE 2LTS   R$               5,85  
DIVERSOS    
REQUEIJAO CR.ELEGE 200G  R$               3,99  
LEITE FERM BOB ESPONJA  80G LJ02  R$               0,69  
LEITE FERMELEGE MEGA 160G LJ02  R$               1,49  
CERV.SKOL LATA 269ML LJ02/03  R$               1,59  
REFRIGERANTE FUNADA 2LTS   R$               3,29  
APRESUNTADO AURORA LANCHE KG  R$               8,45  
MORTADELA COPACOL S/T 500G  R$               1,39  
MARG.CLAYBOM 500G  R$               2,89  
ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML  R$               1,69  
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML  R$               0,79  
SALSICHA AURORA NOBRE KG  R$               5,85  
CARNE    
COXÃO DURO KG  R$             18,80  
CONTRA FILÉ KG  R$             20,90  
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$             18,99  
ACEM KG   R$             16,90  
MIOLO DA PALETA KG  R$             16,90  
PONTA DE AGULHA KG  R$             15,90  
PONTA DE PALETA KG   R$             15,90  
MUSCULO KG  R$             14,80  
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$             16,49  
COSTELA RIPA KG  R$             11,30  
COSTELA MINGUINHA KG  R$             11,40  
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG  R$               9,99  
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$               6,49  
LING.MISTA COPACOL CHURRASCO KG  R$             11,49  
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$             10,99  
FRALDINHA KG  R$             13,99  

*Somente enquanto durar o estoque!
 
Toda quarta-feira é Dia D. O dia da semana que valoriza sua grana...
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

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