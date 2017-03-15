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Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Rhobson ADM

Publicado em 15/03/2017 às 00:00

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

 

Descrição dos  produtos

 R$ Unitário

HORTIFRUTIGRANJEIRO

 

BANANA NANICA KG exceto loja 04

 R$    2,49

Tomate kg

 R$    3,49

Tomate saladex kg loja 03

 R$    3,69

Cebola kg

 R$    1,69

Abacaxi hawai und

 R$    4,59

Abacaxi perola und

 R$    4,59

Maça nacional kg

 R$    3,99

Batata doce kg

 R$    1,79

Batata lavada

 R$    1,75

Melao amarelo    kg

 R$    3,59

Mamao formosa kg

 R$    2,59

Pimentao verde kg

 R$    4,99

Beterraba kg

 R$    2,39

Repolho verde kg

 R$    2,49

Brocolis und

 R$    5,90

Cenoura kg

 R$    2,79

Macinho und  exceto loja 04

 R$    0,99

Ovos camva branco duzia

 R$    4,49

MERCEARIA

 

Leite po ninho 800g sache

 R$  22,90

Leite elegê 1lt

 R$    2,99

Leite piracanjuba 1lt

 R$    2,99

Leite italac edge 1lt

 R$    2,99

Arroz coradini 5kg loja 04/01

 R$  11,85

Arroz primo piatto 5kg exceto lj 01

 R$  11,85

Arroz brilhante 5kg exceto lj 01

 R$  11,85

Feijao vo cidi 1kg

 R$    3,89

Refresco po frisco 25g

 R$    0,69

Acucar estrela 2kg

 R$    5,79

Bombom lacta variedades 302g

 R$    8,99

Bombom garoto 300g

 R$    8,49

Acho.po nescau 400g

 R$    6,89

Bisc.dallas 400g

 R$    2,75

Mist.bolo dallas 400g

 R$    2,75

Oleo soja concordia 900ml

 R$    3,69

Sardinha coqueiro 125g

 R$    2,79

Lasanha petybom 200g

 R$    2,39

Molho tom.fugini sc 340g

 R$    1,19

Ext.tomate fuguni sc 340g

 R$    1,69

Azeite oliva lisboa 500ml ex.v

 R$    9,59

Maion.hellmanns 500g

 R$    5,69

Farinha trigo dallas/primor  1kg

 R$    1,99

Suco uva gran legado 1,5lt

 R$  12,49

Agua coco sococo 1lt

 R$    6,99

Azeitona donana sache 170g

 R$    2,69

Milho verde fugini 200g sc

 R$    1,59

Ervilha fugini 200g sc

 R$    1,39

Biscoito passatempo 140g/130g

 R$    1,89

Batata palha fugini 120g

 R$    2,99

Leite cond.italac 395g tp

 R$    3,29

Cr.leite ccgl 200g tp lj 03

 R$    1,89

Cr.leite elege 200g tp

 R$    1,99

Café real 250g

 R$    4,99

Café real 500g

 R$    9,98

Erva mate fronteira suave. 500g

 R$    2,89

Erva mate fronteira trad. 500g

 R$    2,99

 

 

LIMPEZA

 

Papel hig.personal vip lv12pg11

 R$  12,69

Papel hig.folhalev lv12pg11

 R$  12,49

Sabao barra ype c/5

 R$    5,79

Esp.aço assolan c/8

 R$    1,29

Deterg.po omo lv1kg pg800g

 R$    6,99

Deterg.po tixan ype 1kg

 R$    5,49

Racao caes pitty 7kg

 R$  21,90

Sab.francis luxo 90g

 R$    1,49

Racao caes faro mix 8kg

 R$  43,90

Shampoo seda 325ml

 R$    5,69

Deterg.liq.ype 500ml

 R$    1,59

Racao caes biriba 10,kg

 R$  23,90

Agua sanitaria  ype 2lts

 R$    3,99

Agua sanitaria  ype 1lts

 R$    2,29

Desinf.clean plus 2lts

 R$    4,29

Amac.ype 2lts

 R$    5,85

DIVERSOS

 

Requeijao cr.elege 200g

 R$    3,79

Requeijao itambe 220g trad lj 03

 R$    4,99

Refrigerante funada 2lts

 R$    3,29

Apresuntado aurora lanche kg

 R$    8,45

Mussarela leipan kg

 R$  19,90

Marg.claybom 500g

 R$    2,89

Achoc.liq.pirakids 200ml

 R$    0,89

Salsicha aurora nobre kg

 R$    5,85

CARNE

 

Coxão duro kg

 R$  18,90

Coxão mole kg

 R$  20,99

Capa de filé friboi kg

 R$  16,40

Acem kg

 R$  17,60

Miolo da paleta kg

 R$  17,60

Ponta de agulha kg

 R$  15,99

Ponta de paleta kg

 R$  15,99

Musculo kg

 R$  15,20

Fraldinha kg

 R$  12,99

Ponta de peito bovino kg

 R$  16,49

Costela ripa kg

 R$  10,49

Costela minguinha kg

 R$  10,40

Coxinha da asa perdigão 1kg

 R$    9,90

Coxa e sobrecoxa copacol kg

 R$    6,99

Lingüiça perdigão suína kg 833cod

 R$  12,99

Petisco frango copacol 1kg

 R$    9,80

Ling.frango copacol 1kg

 R$  11,20

*Somente enquanto durar o estoque!
 
Toda quarta-feira é Dia D. O dia da semana que valoriza sua grana...
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

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