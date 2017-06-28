Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:42

Buscar

Últimas notícias
X

Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa

Luiz Guido Junior

Publicado em 28/06/2017 às 08:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

  BANANA NANICA KG   R$    1,79
  BANANA NANICA KG LJ 04  R$    2,19
  TOMATE KG  R$    3,49
  CEBOLA KG  R$    1,69
  ABACAXI HAWAI UND  R$    3,79
  MAÇA NACIONAL KG  R$    3,39
  BATATA DOCE KG  R$    1,69
  BATATA LAVADA   R$    1,59
  MELAO AMARELO    KG   R$    2,69
  MAMAO FORMOSA KG  R$    3,49
  PIMENTAO VERDE KG  R$    4,99
  BETERRABA KG  R$    1,89
  REPOLHO VERDE KG   R$    1,65
  ABOBORA CABOTIAN KG  R$    0,99
  BROCOLIS UND   R$    4,99
  LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,29
  ALFACE HIDROLIFE UND  R$    1,99
  COUVE HIDROLIFE UND  R$    1,99
  CENOURA KG  R$    1,89
  MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
  OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    4,69
     
  LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL   R$    8,90
  LEITE ITALAC 1LT   R$    2,99
  LEITE TIROL 1LT LOJA 04  R$    2,79
  LEITE ELEGE 1LT   R$    2,99
  CHA MATE FRONTEIRA 250G  R$    3,25
  ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1 LJ03  R$  15,90
  ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 01/04  R$  12,99
  ARROZ DISEMPRE 5KG TP1  R$    9,90
  ARROZ MEU BIJU/BRILHANTE 5KG  R$  10,99
  ACUCAR ESTRELA/CRISTALCUCAR/SONORA 2KG   R$    4,59
  OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    2,99
  LASANHA PETYBOM 200G   R$    2,39
  MOLHO TOM.PREDILECTA 340G SC LJ03  R$    1,10
  MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE   R$    1,09
  GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02  R$    4,99
  FARINHA TRIGO PRIMOR  1KG  R$    1,89
  SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT  R$  12,90
  AGUA COCO SOCOCO 1LT   R$    6,99
  FERMENTO PO OETKER 100G  R$    1,99
  MILHO VERDE FUGINI 200G SC  R$    1,19
  BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G  R$    1,59
  CR.LEITE ELEGE 200G TP   R$    1,99
  LEITE PO NINHO 400G   R$  11,90
  VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML  R$    1,49
  LEITE COND.ITALAC 395G TP   R$    3,29
  BISC.DALLAS 400G  R$    2,89
  AZEITONA DONANA 170G SACHE   R$    2,90
  FEIJAO BEM TE VI 1KG  R$    3,99
  FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    4,19
  MILHO PIPOCA YOKI 500G  R$    2,39
  EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G  R$    3,39
  AZEITE OLIVA LISBOA 500ML  R$    9,40
  REFRESCO FRISCO   R$    0,69
  NISSIM LAMEN  R$    1,10
  CHOC.NESTLE ESPECIALIDADES 300G  R$    8,49
  MIST.BOLO DALLAS 400G  R$    2,69
  MAC.DALLAS SEMOLA 500G  R$    2,10
   CAFÉ AGRICULTOR 250G   R$    3,79
  CAFÉ AGRICULTOR 500G   R$    7,58
  CAFÉ REAL 250G   R$    4,99
  CAFÉ REAL 500G   R$    9,98
  ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
  ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
     
     
  PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  10,99
  PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12  R$  10,99
  SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
  ALVEJANTE QBOA LAVANDA 1LT  R$    3,49
  ALVEJANTE YPE C/ATIVO 2LT LJ03/01  R$    4,79
  AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,49
  AGUA SANITARIA YPE 1LT  R$    2,29
  DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
  DETERG.PO ARIEL 1KG LJ03  R$    9,79
  DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
  INSET.BAYGON 395ML  R$    7,49
  FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS  R$  16,49
  DETERG.PO ASSIM 1KG LJ 03  R$    4,79
  CR.DENTAL SORRISO L.C 70G  R$    1,49
  SAB.FRANCIS   R$    1,39
  SAB.REXONA 84G  R$    0,99
  DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,89
  PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
  DESINF.POLITRIZ 1,750LT  LOJA 03  R$    3,79
  DESINF.CLEAN PLUS 2LTS EXCETO LJ03  R$    4,19
  AMAC.YPE 2LTS   R$    5,85
     
  MARG.DILENE  500G  R$    2,99
  CALABRESA SADIA KG  R$  12,40
  APRESUNTADO AURORA LANCHE KG  R$    8,79
  MORTADELA COPACOL 1KG  R$    5,90
  SALSICHA AURORA  KG  R$    5,90
  MUSSARELA AURORA KG  R$  24,90
  PRESUNTO PERDIGÃO KG  R$  18,50
  REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
  REFRIGERANTE FUNADA 2LTS   R$    3,29
  ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML  R$    0,79
     
     
  COXÃO DURO KG  R$  17,99
  CONTRA FILE KG  R$  20,49
  ACEM KG   R$  16,80
  FRALDINHA KG  R$  12,80
  MIOLO DA PALETA KG  R$  16,80
  PONTA DE AGULHA KG  R$  14,99
  PONTA DE PALETA KG   R$  15,60
  MUSCULO KG  R$  13,99
  COSTELA RIPA KG  R$  10,40
  COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,30
  PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  15,99
  COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG  R$    6,89
  COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$    8,99
  CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,49
  COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,80
  LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG  R$  11,60
  LING.DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,80

 

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
--------------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
--------------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
--------------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

Leia Também

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Supermercados Princesa

"Quarta D" tem itens em ofertas nos Supermercados Princesa

Supermercados Princesa

Sábado do Churrasco com muito mais ofertas para você

Supermercados Princesa

"Quarta D" tem itens em ofertas nos Supermercados Princesa

Supermercados Princesa

Sábado do Churrasco com mais de 40 itens em oferta

Publicidade

Supermercados Princesa

"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos Supermercados Princesa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo