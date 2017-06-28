Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

BANANA NANICA KG R$ 1,79 BANANA NANICA KG LJ 04 R$ 2,19 TOMATE KG R$ 3,49 CEBOLA KG R$ 1,69 ABACAXI HAWAI UND R$ 3,79 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,39 BATATA DOCE KG R$ 1,69 BATATA LAVADA R$ 1,59 MELAO AMARELO KG R$ 2,69 MAMAO FORMOSA KG R$ 3,49 PIMENTAO VERDE KG R$ 4,99 BETERRABA KG R$ 1,89 REPOLHO VERDE KG R$ 1,65 ABOBORA CABOTIAN KG R$ 0,99 BROCOLIS UND R$ 4,99 LARANJA KG EXCETO LOJA 04 R$ 1,29 ALFACE HIDROLIFE UND R$ 1,99 COUVE HIDROLIFE UND R$ 1,99 CENOURA KG R$ 1,89 MACINHO UND EXCETO LOJA 04 R$ 0,99 OVOS CAMVA BRANCO DUZIA R$ 4,69 LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL R$ 8,90 LEITE ITALAC 1LT R$ 2,99 LEITE TIROL 1LT LOJA 04 R$ 2,79 LEITE ELEGE 1LT R$ 2,99 CHA MATE FRONTEIRA 250G R$ 3,25 ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1 LJ03 R$ 15,90 ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 01/04 R$ 12,99 ARROZ DISEMPRE 5KG TP1 R$ 9,90 ARROZ MEU BIJU/BRILHANTE 5KG R$ 10,99 ACUCAR ESTRELA/CRISTALCUCAR/SONORA 2KG R$ 4,59 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99 LASANHA PETYBOM 200G R$ 2,39 MOLHO TOM.PREDILECTA 340G SC LJ03 R$ 1,10 MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE R$ 1,09 GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02 R$ 4,99 FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 1,89 SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT R$ 12,90 AGUA COCO SOCOCO 1LT R$ 6,99 FERMENTO PO OETKER 100G R$ 1,99 MILHO VERDE FUGINI 200G SC R$ 1,19 BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G R$ 1,59 CR.LEITE ELEGE 200G TP R$ 1,99 LEITE PO NINHO 400G R$ 11,90 VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML R$ 1,49 LEITE COND.ITALAC 395G TP R$ 3,29 BISC.DALLAS 400G R$ 2,89 AZEITONA DONANA 170G SACHE R$ 2,90 FEIJAO BEM TE VI 1KG R$ 3,99 FEIJAO VO CIDI 1KG R$ 4,19 MILHO PIPOCA YOKI 500G R$ 2,39 EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G R$ 3,39 AZEITE OLIVA LISBOA 500ML R$ 9,40 REFRESCO FRISCO R$ 0,69 NISSIM LAMEN R$ 1,10 CHOC.NESTLE ESPECIALIDADES 300G R$ 8,49 MIST.BOLO DALLAS 400G R$ 2,69 MAC.DALLAS SEMOLA 500G R$ 2,10 CAFÉ AGRICULTOR 250G R$ 3,79 CAFÉ AGRICULTOR 500G R$ 7,58 CAFÉ REAL 250G R$ 4,99 CAFÉ REAL 500G R$ 9,98 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G R$ 2,89 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G R$ 2,99 PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11 R$ 10,99 PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12 R$ 10,99 SABAO BARRA YPE C/5 R$ 5,79 ALVEJANTE QBOA LAVANDA 1LT R$ 3,49 ALVEJANTE YPE C/ATIVO 2LT LJ03/01 R$ 4,79 AGUA SANITARIA YPE 2LT R$ 4,49 AGUA SANITARIA YPE 1LT R$ 2,29 DETERG.PO TIXAN YPE 1KG R$ 4,99 DETERG.PO ARIEL 1KG LJ03 R$ 9,79 DETERG.LIQ.YPE 500ML R$ 1,59 INSET.BAYGON 395ML R$ 7,49 FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS R$ 16,49 DETERG.PO ASSIM 1KG LJ 03 R$ 4,79 CR.DENTAL SORRISO L.C 70G R$ 1,49 SAB.FRANCIS R$ 1,39 SAB.REXONA 84G R$ 0,99 DETERG.PO OMO 1KG R$ 6,89 PAPEL TOALHA FOLHALEV R$ 2,75 DESINF.POLITRIZ 1,750LT LOJA 03 R$ 3,79 DESINF.CLEAN PLUS 2LTS EXCETO LJ03 R$ 4,19 AMAC.YPE 2LTS R$ 5,85 MARG.DILENE 500G R$ 2,99 CALABRESA SADIA KG R$ 12,40 APRESUNTADO AURORA LANCHE KG R$ 8,79 MORTADELA COPACOL 1KG R$ 5,90 SALSICHA AURORA KG R$ 5,90 MUSSARELA AURORA KG R$ 24,90 PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 18,50 REQ. CR.ELEGE 200G R$ 3,99 REFRIGERANTE FUNADA 2LTS R$ 3,29 ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML R$ 0,79 COXÃO DURO KG R$ 17,99 CONTRA FILE KG R$ 20,49 ACEM KG R$ 16,80 FRALDINHA KG R$ 12,80 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,80 PONTA DE AGULHA KG R$ 14,99 PONTA DE PALETA KG R$ 15,60 MUSCULO KG R$ 13,99 COSTELA RIPA KG R$ 10,40 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,30 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 15,99 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG R$ 6,89 COXINHA DA ASA COPACOL KG R$ 8,99 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,49 COXA E SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,80 LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG R$ 11,60 LING.DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,80

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

--------------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

--------------------------------------------

Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

--------------------------------------------

Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS