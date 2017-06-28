Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,79
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 2,19
|TOMATE KG
|R$ 3,49
|CEBOLA KG
|R$ 1,69
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,79
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,39
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,69
|BATATA LAVADA
|R$ 1,59
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,69
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,49
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,99
|BETERRABA KG
|R$ 1,89
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,65
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 0,99
|BROCOLIS UND
|R$ 4,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,29
|ALFACE HIDROLIFE UND
|R$ 1,99
|COUVE HIDROLIFE UND
|R$ 1,99
|CENOURA KG
|R$ 1,89
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,69
|LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL
|R$ 8,90
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 2,99
|LEITE TIROL 1LT LOJA 04
|R$ 2,79
|LEITE ELEGE 1LT
|R$ 2,99
|CHA MATE FRONTEIRA 250G
|R$ 3,25
|ARROZ TIO JOÃO 5KG TP1 LJ03
|R$ 15,90
|ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 01/04
|R$ 12,99
|ARROZ DISEMPRE 5KG TP1
|R$ 9,90
|ARROZ MEU BIJU/BRILHANTE 5KG
|R$ 10,99
|ACUCAR ESTRELA/CRISTALCUCAR/SONORA 2KG
|R$ 4,59
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|LASANHA PETYBOM 200G
|R$ 2,39
|MOLHO TOM.PREDILECTA 340G SC LJ03
|R$ 1,10
|MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE
|R$ 1,09
|GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02
|R$ 4,99
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 12,90
|AGUA COCO SOCOCO 1LT
|R$ 6,99
|FERMENTO PO OETKER 100G
|R$ 1,99
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,19
|BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G
|R$ 1,59
|CR.LEITE ELEGE 200G TP
|R$ 1,99
|LEITE PO NINHO 400G
|R$ 11,90
|VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML
|R$ 1,49
|LEITE COND.ITALAC 395G TP
|R$ 3,29
|BISC.DALLAS 400G
|R$ 2,89
|AZEITONA DONANA 170G SACHE
|R$ 2,90
|FEIJAO BEM TE VI 1KG
|R$ 3,99
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 4,19
|MILHO PIPOCA YOKI 500G
|R$ 2,39
|EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G
|R$ 3,39
|AZEITE OLIVA LISBOA 500ML
|R$ 9,40
|REFRESCO FRISCO
|R$ 0,69
|NISSIM LAMEN
|R$ 1,10
|CHOC.NESTLE ESPECIALIDADES 300G
|R$ 8,49
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,10
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,79
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,58
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 10,99
|PAPEL HIG.FOLHALEV PREM C/12
|R$ 10,99
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|ALVEJANTE QBOA LAVANDA 1LT
|R$ 3,49
|ALVEJANTE YPE C/ATIVO 2LT LJ03/01
|R$ 4,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,49
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,29
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|DETERG.PO ARIEL 1KG LJ03
|R$ 9,79
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|INSET.BAYGON 395ML
|R$ 7,49
|FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS
|R$ 16,49
|DETERG.PO ASSIM 1KG LJ 03
|R$ 4,79
|CR.DENTAL SORRISO L.C 70G
|R$ 1,49
|SAB.FRANCIS
|R$ 1,39
|SAB.REXONA 84G
|R$ 0,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,89
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|DESINF.POLITRIZ 1,750LT LOJA 03
|R$ 3,79
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS EXCETO LJ03
|R$ 4,19
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,85
|MARG.DILENE 500G
|R$ 2,99
|CALABRESA SADIA KG
|R$ 12,40
|APRESUNTADO AURORA LANCHE KG
|R$ 8,79
|MORTADELA COPACOL 1KG
|R$ 5,90
|SALSICHA AURORA KG
|R$ 5,90
|MUSSARELA AURORA KG
|R$ 24,90
|PRESUNTO PERDIGÃO KG
|R$ 18,50
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,79
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|CONTRA FILE KG
|R$ 20,49
|ACEM KG
|R$ 16,80
|FRALDINHA KG
|R$ 12,80
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,80
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 14,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,60
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,40
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,30
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 15,99
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 6,89
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 8,99
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,49
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,80
|LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 11,60
|LING.DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,80
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS