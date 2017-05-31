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Dia D

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Confira nossa oferta nessa Quarta D

Rhobson ADM

Publicado em 31/05/2017 às 04:51

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
HORTIFRUTIGRANJEIRO  
BANANA NANICA KG   R$    1,79
BANANA NANICA KG LJ 04  R$    2,19
TOMATE KG  R$    2,99
CEBOLA KG  R$    1,79
ABACAXI HAWAI UND  R$    3,69
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,69
BATATA DOCE KG  R$    1,69
BATATA LAVADA   R$    2,39
MELAO AMARELO    KG   R$    2,99
MAMAO FORMOSA KG  R$    2,99
PIMENTAO VERDE KG  R$    5,75
BETERRABA KG  R$    1,99
REPOLHO VERDE KG   R$    1,89
BROCOLIS UND   R$    4,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,29
ALFACE HIDROLIFE UND  R$    1,99
CENOURA KG  R$    1,99
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    4,29
MERCEARIA  
LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL   R$    8,90
LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$    3,09
LEITE ITALAC 1LT   R$    3,09
LEITE TIROL 1LT   R$    2,79
ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 02/01/04  R$  12,99
ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG   R$    4,99
OLEO SOJA SOYA 900ML LJ 03/01  R$    2,99
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML LJ04/02  R$    2,99
LASANHA PETYBOM 200G   R$    2,39
MOLHO TOM.QUERO TRAD.340G LJ02  R$    1,19
GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02  R$    4,99
FARINHA TRIGO PRIMOR  1KG  R$    1,89
SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT  R$  12,49
AGUA COCO SOCOCO 1LT   R$    6,99
MILHO VERDE FUGINI 200G SC  R$    1,20
BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G  R$    1,69
CR.LEITE ITALAC.200G TP   R$    1,99
VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML  R$    1,49
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    3,29
CEREAL NESCAU MATINAL  270G LJ 03  R$    4,99
ACHOC.PO NESCAU 800G   R$  11,49
MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE   R$    1,25
AVEIA YOKI FLOCOS 170G  R$    1,79
CHA MATE FRONTEIRA 250G  R$    3,39
CAFÉ AGRICULTOR 250G LJ 04  R$    4,25
CAFÉ AGRICULTOR 500G LJ 04  R$    8,50
CAFÉ REAL 250G exceto loja 04  R$    4,99
CAFÉ REAL 500G exceto loja 04  R$    9,98
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
LIMPEZA  
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,99
SABAO BARRA YPE C/5  R$    5,79
AGUA SANITARIA YPE 2LT  R$    4,49
AGUA SANITARIA YPE 1LT  R$    2,29
DETERG.PO TIXAN YPE 1KG  R$    4,99
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$    1,59
INSET.BAYGON 395ML  R$    7,49
DETERG.PO ASSIM 1KG LJ 03  R$    4,79
CR.DENTAL DENTIL 90G LJ 03  R$    1,99
SAB.REXONA 88G  R$    0,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$    7,69
RACAO CAES BIRIBA 10,1KG  R$  24,90
DESINF.SUPER CLEAN  2LTS   R$    3,99
DESOD.NIVEA AEROSOL 150ML  R$  12,49
DESOD.NIVEA ROLLON   R$    6,99
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,85
DIVERSOS  
CALABRESA SADIA KG EXCETO LJ04  R$  10,90
CERV.SKOL 269ML LT LJ 02  R$    1,89
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
REFRIG.ANTARC.GUARANA 2LTS  R$    3,99
REFRIGERANTE FUNADA 2LTS   R$    3,29
ACHOC.LIQ.CHOCOMIL 200ML LJ 04  R$    0,75
ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML EXCETO 04  R$    1,69
ACHOC.LIQ.ITALAC  200ML EXCETO 04  R$    0,79
CARNE  
COXÃO DURO KG  R$  18,49
CONTRA FILE KG  R$  20,90
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,99
ACEM KG   R$  16,80
FRALDINHA KG  R$  13,49
MIOLO DA PALETA KG  R$  16,80
PONTA DE AGULHA KG  R$  15,80
PONTA DE PALETA KG   R$  15,80
MUSCULO KG  R$  13,99
COSTELA RIPA KG  R$  10,99
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,90
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$  15,99
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$    9,80
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,90
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,80
LING.FRANGO APIMENTADA 600G  R$  10,90
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,49

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

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Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

 

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