Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Dia D
Confira nossa oferta nessa Quarta D
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|HORTIFRUTIGRANJEIRO
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,79
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 2,19
|TOMATE KG
|R$ 2,99
|CEBOLA KG
|R$ 1,79
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,69
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,69
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,69
|BATATA LAVADA
|R$ 2,39
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 2,99
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 5,75
|BETERRABA KG
|R$ 1,99
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,89
|BROCOLIS UND
|R$ 4,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,29
|ALFACE HIDROLIFE UND
|R$ 1,99
|CENOURA KG
|R$ 1,99
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,29
|MERCEARIA
|LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL
|R$ 8,90
|LEITE PIRACANJUBA 1LT
|R$ 3,09
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 3,09
|LEITE TIROL 1LT
|R$ 2,79
|ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 02/01/04
|R$ 12,99
|ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG
|R$ 4,99
|OLEO SOJA SOYA 900ML LJ 03/01
|R$ 2,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML LJ04/02
|R$ 2,99
|LASANHA PETYBOM 200G
|R$ 2,39
|MOLHO TOM.QUERO TRAD.340G LJ02
|R$ 1,19
|GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02
|R$ 4,99
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 12,49
|AGUA COCO SOCOCO 1LT
|R$ 6,99
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,20
|BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G
|R$ 1,69
|CR.LEITE ITALAC.200G TP
|R$ 1,99
|VINAGRE NEVAL ALCOOL CLARO 750ML
|R$ 1,49
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 3,29
|CEREAL NESCAU MATINAL 270G LJ 03
|R$ 4,99
|ACHOC.PO NESCAU 800G
|R$ 11,49
|MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE
|R$ 1,25
|AVEIA YOKI FLOCOS 170G
|R$ 1,79
|CHA MATE FRONTEIRA 250G
|R$ 3,39
|CAFÉ AGRICULTOR 250G LJ 04
|R$ 4,25
|CAFÉ AGRICULTOR 500G LJ 04
|R$ 8,50
|CAFÉ REAL 250G exceto loja 04
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G exceto loja 04
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|LIMPEZA
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,99
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,49
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,29
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|INSET.BAYGON 395ML
|R$ 7,49
|DETERG.PO ASSIM 1KG LJ 03
|R$ 4,79
|CR.DENTAL DENTIL 90G LJ 03
|R$ 1,99
|SAB.REXONA 88G
|R$ 0,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 7,69
|RACAO CAES BIRIBA 10,1KG
|R$ 24,90
|DESINF.SUPER CLEAN 2LTS
|R$ 3,99
|DESOD.NIVEA AEROSOL 150ML
|R$ 12,49
|DESOD.NIVEA ROLLON
|R$ 6,99
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,85
|DIVERSOS
|CALABRESA SADIA KG EXCETO LJ04
|R$ 10,90
|CERV.SKOL 269ML LT LJ 02
|R$ 1,89
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|REFRIG.ANTARC.GUARANA 2LTS
|R$ 3,99
|REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
|ACHOC.LIQ.CHOCOMIL 200ML LJ 04
|R$ 0,75
|ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML EXCETO 04
|R$ 1,69
|ACHOC.LIQ.ITALAC 200ML EXCETO 04
|R$ 0,79
|CARNE
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,49
|CONTRA FILE KG
|R$ 20,90
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|ACEM KG
|R$ 16,80
|FRALDINHA KG
|R$ 13,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,80
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,80
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,80
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,99
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,90
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 15,99
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,90
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,80
|LING.FRANGO APIMENTADA 600G
|R$ 10,90
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,49
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS