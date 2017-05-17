Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Dia D
Confira nossa oferta nessa Quarta D
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|HORTIFRUTIGRANJEIRO
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,99
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 2,49
|TOMATE KG
|R$ 3,99
|CEBOLA KG
|R$ 2,19
|ABACAXI PEROLA UND
|R$ 3,89
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 2,65
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,69
|BATATA LAVADA
|R$ 2,19
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 1,69
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,19
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,99
|BROCOLIS UND
|R$ 4,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,39
|CENOURA KG
|R$ 1,99
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,49
|MERCEARIA
|LEITE PO ITALAC 400G INTEGRAL
|R$ 8,90
|LEITE ELEGE 1LT LOJA 01
|R$ 2,99
|LEITE ITALAC 1LT LOJA 03/04
|R$ 3,09
|LEITE ITALAC 1LT LJ 02
|R$ 2,99
|LEITE PO NINHO 400G LT
|R$ 13,80
|LEITE PIRACANJUBA 1LT LOJA 03/04
|R$ 3,09
|ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 02/01/04
|R$ 12,99
|ARROZ BRILHANTE 5KG LJ 03
|R$ 11,49
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 3,89
|ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG
|R$ 4,89
|AZEITE OLIVA LISBOA EXT.VIRG.500ML
|R$ 9,25
|OLEO SOJA SOYA 900ML LJ 03/01
|R$ 2,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML LJ04/02
|R$ 2,99
|LASANHA PETYBOM 200G
|R$ 2,39
|MOLHO TOM.QUERO TRAD.340G LJ 03/02
|R$ 1,19
|GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03/02
|R$ 4,99
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|MILHO PIPOCA YOKI 500G TRAD
|R$ 2,29
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 12,49
|AGUA COCO SOCOCO 1LT
|R$ 6,99
|NISSIN LAMEM SABORES
|R$ 0,99
|REFRESCO FRISCO
|R$ 0,69
|FAROFA YOKI PRONTA 500G
|R$ 4,59
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,29
|BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G
|R$ 1,69
|BOMBOM ESPECIALIDADES
|R$ 8,99
|CR.LEITE ITALAC.200G TP
|R$ 1,99
|LEITE COND.NENE 395G TP LJ04
|R$ 3,29
|LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP
|R$ 3,29
|MIST.BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|ACHOC.PO NESCAU 800G
|R$ 11,49
|BISC.DALLAS 400G
|R$ 2,89
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G
|R$ 2,10
|CAFÉ REAL 250G exceto loja 04
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G exceto loja 04
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|LIMPEZA
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 12,49
|PAPEL HIG.FOLHALEV LV12PG11
|R$ 12,49
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,49
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,29
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|INSET.BAYGON 395ML
|R$ 6,99
|DETERG.PO ASSIM 1KG LJ 03
|R$ 4,79
|CR.DENTAL SORRISO L.C 70G
|R$ 1,59
|SAB.REXONA 88G
|R$ 0,99
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 7,69
|RACAO CAES BIRIBA 10,1KG
|R$ 24,90
|DESINF.SUPER CLEAN 2LTS
|R$ 3,99
|ESPONJA ASSOLAN
|R$ 1,15
|PAPEL TOALHA FOLHALEVE C/2
|R$ 2,89
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,85
|DIVERSOS
|PRESUNTO PERDIGAO KG
|R$ 18,50
|LING.CALABRESA SADIA KG LJ03
|R$ 14,90
|CERV.ITAIPAVA 350ML LJ 02
|R$ 1,69
|MORTADELA COPACOL 1KG LJ 03/02
|R$ 3,49
|REQUEIJÃO CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|REFRIG.ANTARC.GUARANA 2LTS
|R$ 3,99
|REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
|SALSICHA REZENDE KG LOJA 03
|R$ 5,39
|SALSICHA COPACOL KG EXCETO LJ03
|R$ 5,49
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 3,29
|ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML
|R$ 1,69
|ACHOC.LIQ.ITALAC 200ML
|R$ 0,79
|CARNE
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,49
|CONTRA FILE KG
|R$ 20,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 19,49
|ACEM KG
|R$ 16,80
|FRALDINHA KG
|R$ 13,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,80
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,90
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,99
|MUSCULO KG
|R$ 14,20
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,90
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,99
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,10
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,90
|LING.CARNE SUÍNA PERDIGÃO KG
|R$ 11,49
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 9,90
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,99
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,80
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS