Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|
Descrição dos produtos
|
R$ Unitário
|
HORTIFRUTIGRANJEIRO
|
|
Banana nanica kg
|
R$ 2,49
|
Banana nanica kg lj 04
|
R$ 3,49
|
Tomate kg
|
R$ 3,89
|
Cebola kg
|
R$ 1,85
|
Abacaxi perola und
|
R$ 3,99
|
Maça nacional kg
|
R$ 3,99
|
Batata doce kg
|
R$ 1,89
|
Batata lavada
|
R$ 2,29
|
Melao amarelo kg
|
R$ 2,99
|
Mamao formosa kg
|
R$ 2,69
|
Pimentao verde kg
|
R$ 4,99
|
Beterraba kg
|
R$ 2,69
|
Repolho verde kg
|
R$ 2,39
|
Brocolis und
|
R$ 5,99
|
Laranja kg exceto loja 04
|
R$ 1,69
|
Cenoura kg
|
R$ 2,89
|
Macinho und exceto loja 04
|
R$ 0,99
|
Ovos camva branco duzia
|
R$ 4,79
|
MERCEARIA
|
|
Leite po ninho 800g sache
|
R$ 22,90
|
Leite elegê 1lt
|
R$ 2,79
|
Mist.bolo dallas 400g
|
R$ 2,59
|
Arroz primo piatto 5kg
|
R$ 11,85
|
Arroz brilhante 5kg
|
R$ 11,85
|
Nissim lamen sabores
|
R$ 0,99
|
Feijao vo cidi 1kg
|
R$ 3,69
|
Choc.especialidades nestle 300g
|
R$ 8,99
|
Refresco po frisco 25g
|
R$ 0,69
|
Acucar estrela/sonora 2kg
|
R$ 5,19
|
Ervilha fugini 200g sc
|
R$ 1,19
|
Bisc.dallas 400g
|
R$ 2,75
|
Azeite oliva lisboa ext.virg.500ml
|
R$ 9,25
|
Oleo soja soya 900ml lj 03/01
|
R$ 2,99
|
Oleo soja concordia 900ml lj04/02
|
R$ 2,99
|
Sardinha coqueiro 125g
|
R$ 2,79
|
LASANHA PETYBOM 200G lj 03,02
|
R$ 2,39
|
Molho tom.fugini sc 340g
|
R$ 1,19
|
Ext.tomate fuguni sc 340g
|
R$ 1,69
|
Maion.hellmanns 500g
|
R$ 5,69
|
Farinha trigo primor 1kg
|
R$ 1,99
|
Suco uva gran legado 1,5lt
|
R$ 12,49
|
Agua coco sococo 1lt
|
R$ 6,99
|
Azeitona donana sache 170g
|
R$ 2,69
|
Milho verde fugini 200g sc
|
R$ 1,59
|
Biscoito passatempo 140g/130g
|
R$ 1,69
|
Leite cond.manaca 395g lj01/02/03
|
R$ 3,29
|
Leite cond.piracanj.395g tp lj04
|
R$ 3,49
|
Achoc.po toddy 400g
|
R$ 6,29
|
Cr.leite elege 200g tp
|
R$ 1,99
|
Café agricultor 250g
|
R$ 4,25
|
Café agricultor 500g
|
R$ 8,50
|
Café real 250g
|
R$ 4,99
|
Café real 500g
|
R$ 9,98
|
Erva mate fronteira suave. 500g
|
R$ 2,89
|
Erva mate fronteira trad. 500g
|
R$ 2,99
|
LIMPEZA
|
|
Papel hig.personal vip lv12pg11
|
R$ 12,49
|
Papel hig.folhalev lv12pg11
|
R$ 12,49
|
Sabao barra ype c/5
|
R$ 5,79
|
Esp.aço assolan c/8
|
R$ 1,15
|
Agua sanitaria ype 2lt
|
R$ 4,49
|
Agua sanitaria ype 1lt
|
R$ 2,29
|
Deterg.po tixan ype 1kg
|
R$ 4,99
|
Sab.la flore 180g davene
|
R$ 2,59
|
Cr.dental sorriso 90g limp.c
|
R$ 1,79
|
Cr.dental sorriso 90g d.b
|
R$ 1,79
|
Desinf.clean plus 2lts
|
R$ 3,99
|
Amac.ype 2lts
|
R$ 5,85
|
DIVERSOS
|
|
Requeijao cr.elege 200g
|
R$ 3,89
|
Cerv.itaipava 350ml lj 04
|
R$ 1,85
|
Cerv.itaipava 269ml lj 04
|
R$ 1,59
|
Cerv.cristal 350ml lj 04
|
R$ 1,69
|
Cerv.cristal 269ml lj 04
|
R$ 1,29
|
Refrigerante funada 2lts
|
R$ 3,29
|
Salsicha copacol kg
|
R$ 5,85
|
Apresuntado aurora lanche kg
|
R$ 8,49
|
Marg.claybom 500g
|
R$ 2,89
|
Achoc.liq.nescau 200ml
|
R$ 1,69
|
Achoc.liq.pirakids 200ml
|
R$ 0,79
|
CARNE
|
|
Coxão duro kg
|
R$ 18,49
|
Contra filé kg
|
R$ 20,99
|
Capa de coxão mole kg
|
R$ 18,99
|
Capa de contra file kg
|
R$ 16,60
|
Acem kg
|
R$ 17,60
|
Miolo da paleta kg
|
R$ 17,60
|
Ponta de agulha kg
|
R$ 15,99
|
Ponta de paleta kg
|
R$ 16,10
|
Musculo kg
|
R$ 15,10
|
Ponta de peito bovino kg
|
R$ 16,40
|
Costela ripa kg
|
R$ 10,99
|
Costela minguinha kg
|
R$ 10,90
|
Fraldinha kg
|
R$ 13,49
|
Coxinha da asa perdigao 1kg
|
R$ 9,99
|
Coxa e sobrecoxa copacol kg
|
R$ 6,60
|
Petisco frango copacol 1kg
|
R$ 9,80
|
Linguica mista copacol churr.kg
|
R$ 10,99
|
Linguica de frango copacol 1kg
|
R$ 11,20
|
Ling.carne suina perdigão kg
|
R$ 11,99
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS