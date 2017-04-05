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Descrição dos produtos Leia Também • Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa • Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa • Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa R$ Unitário HORTIFRUTIGRAJEIRO Banana nanica kg R$ 2,49 Banana nanica kg lj 04 R$ 3,49 Tomate kg R$ 5,49 Cebola kg R$ 1,69 Abacaxi perola und R$ 3,99 Maça nacional kg R$ 4,69 Batata doce kg R$ 1,79 Batata lavada R$ 2,29 Melao amarelo kg R$ 3,29 Mamao formosa kg R$ 2,59 Pimentao verde kg R$ 4,89 Beterraba kg R$ 2,69 Repolho verde kg R$ 2,39 Brocolis und R$ 6,49 Couve flor und R$ 9,49 Laranja kg exceto loja 04 R$ 1,69 Cenoura kg R$ 2,89 Macinho und exceto loja 04 R$ 0,99 Ovos camva codorna 30un lj03 R$ 3,99 Ovos camva branco duzia R$ 4,69 MERCEARIA Leite po ninho 800g sache R$ 22,90 Leite elegê 1lt loja 02/03/01 R$ 2,89 Leite piracanjuba 1lt loja 04 R$ 2,99 Leite italac edge 1lt exceto lj4 R$ 2,99 Arroz primo piatto 5kg R$ 11,85 Arroz brilhante 5kg R$ 11,85 Feijao vo cidi 1kg R$ 3,69 Refresco po frisco 25g R$ 0,69 Acucar estrela/sonora 2kg R$ 5,39 Bombom garoto 300g R$ 7,99 Bisc.dallas 400g R$ 2,75 Oleo soja concordia 900ml R$ 3,25 Sardinha coqueiro 125g R$ 2,79 LASANHA PETYBOM 200G lj 03,02 R$ 2,39 Molho tom.fugini sc 340g R$ 1,19 Ext.tomate fuguni sc 340g R$ 1,69 Maion.hellmanns 500g R$ 5,69 Farinha trigo dallas/primor 1kg R$ 1,99 Suco uva gran legado 1,5lt R$ 12,49 Agua coco sococo 1lt R$ 6,99 Azeitona donana sache 170g R$ 2,69 Milho verde fugini 200g sc R$ 1,59 Biscoito passatempo 140g/130g R$ 1,69 Leite cond.piracanjuba 395g tp R$ 3,49 Café agricultor 250g R$ 4,25 Café agricultor 500g R$ 8,50 Café real 250g R$ 4,99 Café real 500g R$ 9,98 Erva mate fronteira suave. 500g R$ 2,89 Erva mate fronteira trad. 500g R$ 2,99 LIMPEZA Papel hig.personal vip lv12pg11 R$ 12,69 Papel hig.folhalev lv12pg11 R$ 12,49 Sabao barra ype c/5 R$ 5,79 Esp.aço assolan c/8 R$ 1,15 Deterg.po omo 1kg R$ 6,99 Deterg.po omo comf.orig.900g lj04 R$ 6,99 Deterg.po tixan ype 1kg R$ 5,49 Sab.la flore 180g davene R$ 2,59 Cr.dental sorriso 90g limp.c R$ 1,79 Cr.dental sorriso 90g d.b R$ 1,79 Amac.ype 2lts R$ 5,85 DIVERSOS Requeijao cr.elege 200g R$ 3,99 Leite ferm bob esponja 80g lj02 R$ 0,69 Leite fermelege mega 160g lj02 R$ 1,49 Refrigerante funada 2lts R$ 3,29 Apresuntado aurora lanche kg R$ 8,45 Mortadela copacol s/t 500g R$ 1,39 Marg.claybom 500g R$ 2,89 Achoc.liq.nescau 200ml R$ 1,69 Achoc.liq.pirakids 200ml R$ 0,79 CARNE Coxão duro kg R$ 18,99 Contra filé kg R$ 20,99 Capa de coxão mole kg R$ 18,99 Acem kg R$ 17,49 Miolo da paleta kg R$ 17,49 Ponta de agulha kg R$ 15,99 Ponta de paleta kg R$ 16,10 Musculo kg R$ 15,10 Ponta de peito bovino kg R$ 16,40 Costela ripa kg R$ 11,90 Costela minguinha kg R$ 11,80 Capa de file friboi kg R$ 16,90 Coxa e sobrecoxa copacol kg R$ 6,60 Petisco frango copacol 1kg R$ 9,80 Linguica de frango copacol 1kg R$ 10,90 Ling.carne suina perdigão kg R$ 11,90

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