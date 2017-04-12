Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|
Descrição dos produtos
|
R$ Unitário
|
|
HORTIFRUTIGRANJEIRO
|
|
|
Banana nanica kg
|
R$ 2,49
|
|
Banana nanica kg lj 04
|
R$ 3,49
|
|
Tomate kg
|
R$ 6,99
|
|
Cebola kg
|
R$ 1,69
|
|
Abacaxi perola und
|
R$ 3,99
|
|
Maça nacional kg
|
R$ 3,99
|
|
Batata doce kg
|
R$ 1,89
|
|
Batata lavada
|
R$ 2,59
|
|
Caqui kg
|
R$ 3,99
|
|
Melao amarelo kg
|
R$ 2,99
|
|
Mamao formosa kg
|
R$ 2,69
|
|
Pimentao verde kg
|
R$ 4,99
|
|
Beterraba kg
|
R$ 2,69
|
|
Repolho verde kg
|
R$ 2,39
|
|
Brocolis und
|
R$ 6,49
|
|
Couve flor und
|
R$ 8,99
|
|
Laranja kg exceto loja 04
|
R$ 1,69
|
|
Cenoura kg
|
R$ 2,89
|
|
Macinho und exceto loja 04
|
R$ 0,99
|
|
Ovos camva codorna 30un lj03
|
R$ 3,99
|
|
Ovos camva branco duzia
|
R$ 4,79
|
|
MERCEARIA
|
|
|
Leite po ninho 800g sache
|
R$ 22,90
|
|
Leite elegê 1lt
|
R$ 2,99
|
|
Leite piracanjuba 1lt loja 04/03
|
R$ 2,99
|
|
Arroz primo piatto 5kg
|
R$ 11,85
|
|
Arroz brilhante 5kg
|
R$ 11,85
|
|
Feijao vo cidi 1kg
|
R$ 3,69
|
|
Refresco po frisco 25g
|
R$ 0,69
|
|
Acucar estrela/sonora 2kg
|
R$ 5,35
|
|
Bombom garoto 300g
|
R$ 7,99
|
|
Bisc.dallas 400g
|
R$ 2,75
|
|
Oleo soja concordia 900ml
|
R$ 2,99
|
|
Sardinha coqueiro 125g
|
R$ 2,79
|
|
LASANHA PETYBOM 200G lj 03,02
|
R$ 2,39
|
|
Molho tom.fugini sc 340g
|
R$ 1,19
|
|
Ext.tomate fuguni sc 340g
|
R$ 1,69
|
|
Maion.hellmanns 500g
|
R$ 5,69
|
|
Farinha trigo primor 1kg
|
R$ 1,99
|
|
Suco uva gran legado 1,5lt
|
R$ 12,49
|
|
Agua coco sococo 1lt
|
R$ 6,99
|
|
Azeitona donana sache 170g
|
R$ 2,69
|
|
Milho verde fugini 200g sc
|
R$ 1,59
|
|
Biscoito passatempo 140g/130g
|
R$ 1,69
|
|
Leite cond.piracanjuba 395g tp
|
R$ 3,49
|
|
Café agricultor 250g
|
R$ 4,25
|
|
Café agricultor 500g
|
R$ 8,50
|
|
Café real 250g
|
R$ 4,99
|
|
Café real 500g
|
R$ 9,98
|
|
Erva mate fronteira suave. 500g
|
R$ 2,89
|
|
Erva mate fronteira trad. 500g
|
R$ 2,99
|
|
LIMPEZA
|
|
|
Papel hig.personal vip lv12pg11
|
R$ 12,69
|
|
Papel hig.folhalev lv12pg11
|
R$ 12,49
|
|
Sabao barra ype c/5
|
R$ 5,79
|
|
Esp.aço assolan c/8
|
R$ 1,15
|
|
Deterg.po omo 1kg
|
R$ 6,99
|
|
Deterg.po omo comf.orig.900g lj04
|
R$ 6,99
|
|
Deterg.po tixan ype 1kg
|
R$ 5,49
|
|
Sab.la flore 180g davene
|
R$ 2,59
|
|
Cr.dental sorriso 90g limp.c
|
R$ 1,79
|
|
Cr.dental sorriso 90g d.b
|
R$ 1,79
|
|
Amac.ype 2lts
|
R$ 5,85
|
|
DIVERSOS
|
|
|
Requeijao cr.elege 200g
|
R$ 3,99
|
|
Leite ferm bob esponja 80g lj02
|
R$ 0,69
|
|
Leite fermelege mega 160g lj02
|
R$ 1,49
|
|
Cerv.itaipava 350ml lj 04
|
R$ 1,85
|
|
Cerv.itaipava 269ml lj 04
|
R$ 1,59
|
|
Cerv.cristal 350ml lj 04
|
R$ 1,69
|
|
Cerv.cristal 269ml lj 04
|
R$ 1,29
|
|
Refrigerante funada 2lts
|
R$ 3,29
|
|
Apresuntado aurora lanche kg
|
R$ 8,45
|
|
Mortadela copacol s/t 500g
|
R$ 1,39
|
|
Marg.claybom 500g
|
R$ 2,89
|
|
Achoc.liq.nescau 200ml
|
R$ 1,69
|
|
Achoc.liq.pirakids 200ml
|
R$ 0,79
|
|
CARNE
|
|
|
Coxão duro kg
|
R$ 18,99
|
|
Capa de contra filé friboi kg
|
R$ 16,90
|
|
Coxão mole kg
|
R$ 20,99
|
|
Capa de coxão mole kg
|
R$ 19,90
|
|
Acem kg
|
R$ 16,99
|
|
Miolo da paleta kg
|
R$ 16,99
|
|
Ponta de agulha kg
|
R$ 16,20
|
|
Ponta de paleta kg
|
R$ 16,20
|
|
Musculo kg
|
R$ 15,20
|
|
Ponta de peito bovino kg
|
R$ 16,60
|
|
Costela ripa kg
|
R$ 10,99
|
|
Costela minguinha kg
|
R$ 10,90
|
|
Fraldinha kg
|
R$ 12,60
|
|
Coxa e sobrecoxa Copacol kg
|
R$ 6,60
|
|
Petisco frango Copacol 1kg
|
R$ 9,80
|
|
Linguica de frango Copacol 1kg
|
R$ 11,10
|
|
Ling.carne suina Perdigão kg
|
R$ 11,60
|
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS