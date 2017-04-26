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Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Rhobson ADM

Publicado em 26/04/2017 às 13:00

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS

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 R$ Unitário

 

 

BANANA NANICA KG

 R$   1,99

BANANA NANICA KG LJ 04

 R$   3,49

TOMATE KG

 R$   3,79

CEBOLA KG

 R$   2,29

ABACAXI PEROLA UND

 R$   3,99

ABACAXI HAWAI UND

 R$   3,99

MAÇA NACIONAL KG

 R$   3,79

BATATA DOCE KG

 R$   1,79

BATATA LAVADA

 R$   1,99

MELAO AMARELO    KG

 R$   2,99

MAMAO FORMOSA KG

 R$   2,69

PIMENTAO VERDE KG

 R$   4,99

BETERRABA KG

 R$   2,49

REPOLHO VERDE KG

 R$   2,49

BROCOLIS UND

 R$   5,99

LARANJA KG EXCETO LOJA 04

 R$   1,39

CENOURA KG

 R$   2,59

MACINHO UND  EXCETO LOJA 04

 R$   0,99

OVOS CAMVA BRANCO DUZIA

 R$   4,79

 

 

LEITE PO ELEGE LATA 400G

 R$   9,49

LEITE ELEGÊ 1LT

 R$   2,89

LEITE PIRACANJUBA 1LT LJ 01

 R$   2,89

MIST.BOLO DALLAS 400G

 R$   2,59

ARROZ PRIMO PIATTO 5KG

 R$ 10,89

ARROZ MEU BIJU 5KG LOJA 02/03

 R$ 10,89

CHOC.BARRA NESTLE LOJA 03

 R$   4,99

NISSIM LAMEN SABORES

 R$   0,99

FEIJAO VO CIDI 1KG

 R$   3,59

CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300G

 R$   8,99

REFRESCO PO FRISCO 25G

 R$   0,69

ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG

 R$   4,79

BISC.DALLAS 400G

 R$   2,75

AZEITE OLIVA LISBOA EXT.VIRG.500ML

 R$   9,25

OLEO SOJA SOYA 900ML LJ 03/01

 R$   2,99

OLEO SOJA CONCORDIA 900ML LJ04/02

 R$   2,99

SARDINHA COQUEIRO 125G

 R$   2,79

LASANHA PETYBOM 200G

 R$   2,39

MOLHO TOM.QUERO TRAD.340G LJ 03

 R$   1,19

MOLHO TOM.FUGINI SC 340G

 R$   1,29

EXT.TOMATE ELEFANTE 340G LT

 R$   3,39

MAION.HELLMANNS 500G

 R$   5,69

FARINHA TRIGO PRIMOR  1KG

 R$   1,99

SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT

 R$ 12,49

AGUA COCO SOCOCO 1LT

 R$   6,99

AZEITONA DONANA SACHE 170G

 R$   2,69

MILHO VERDE FUGINI 200G SC

 R$   1,37

BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G

 R$   1,69

LEITE COND.MANACA  395G  LJ01/02/03

 R$   3,29

LEITE COND.PIRACANJ.395G TP LJ04

 R$   3,49

ACHOC.PO TODDY 400G

 R$   6,29

FERRERO ROCHER C/15UN

 R$ 14,99

CR.LEITE ELEGE 200G TP

 R$   1,99

CAFÉ AGRICULTOR 250G

 R$   4,25

CAFÉ AGRICULTOR 500G

 R$   8,50

CAFÉ REAL 250G

 R$   4,99

CAFÉ REAL 500G

 R$   9,98

ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G

 R$   2,89

ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G

 R$   2,99

 

 

 

 

PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11

 R$ 12,49

PAPEL HIG.FOLHALEV LV12PG11

 R$ 12,49

SABAO BARRA YPE C/5

 R$   5,79

ESP.AÇO ASSOLAN C/8

 R$   1,15

AGUA SANITARIA YPE 2LT

 R$   4,49

AGUA SANITARIA YPE 1LT

 R$   2,29

DETERG.PO TIXAN YPE 1KG

 R$   4,99

SAB.LA FLORE 180G DAVENE

 R$   2,59

CR.DENTAL SORRISO 90G LIMP.C

 R$   1,65

DETERG.LIQ.YPE 500ML

 R$   1,59

INSET.BAYGON 395ML

 R$   6,99

DETERG.PO OMO 1KG

 R$   7,69

RACAO CAES BIRIBA 10,1KG

 R$ 24,90

DESINF.SUPER CLEAN  2LTS

 R$   3,99

LIMPADOR MULTIUSO UAU 500ML

 R$   2,99

PAPEL TOALHA FOLHALEVE C/2

 R$   2,89

AMAC.YPE 2LTS

 R$   5,85

 

 

MUSSARELA SANTA ROSA KG

 R$ 21,90

PRESUNTO PERDIGAO KG

 R$ 17,90

SALSICHA COPACOL  KG

 R$   5,49

SALSICHA AURORA KG

 R$   5,85

REFRIGERANTE FUNADA 2LTS

 R$   3,29

 

 

APRESUNTADO AURORA LANCHE KG

 R$   8,49

MARG.CLAYBOM 500G

 R$   2,89

ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML

 R$   1,69

ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML

 R$   0,79

 

 

COXÃO DURO KG

 R$ 18,49

COXÃO MOLE KG

 R$ 20,60

PATINHO KG

 R$ 19,90

FRALDINHA KG

 R$ 12,80

ACEM KG

 R$ 16,90

MIOLO DA PALETA KG

 R$ 16,90

PONTA DE AGULHA KG

 R$ 15,99

PONTA DE PALETA KG

 R$ 15,99

MUSCULO KG

 R$ 14,20

PONTA DE PEITO BOVINO KG

 R$ 16,20

COSTELA RIPA KG

 R$ 10,59

COSTELA MINGUINHA KG

 R$ 10,49

CAPA DE CONTRA FILÉ FRIBOI KG

 R$ 16,80

COXINHA DA ASA PERDIGAO 1KG

 R$ 10,90

COXA E SOBRECOXA COPACOL KG

 R$   6,60

PETISCO FRANGO COPACOL 1KG

 R$   9,80

LING.MISTA COPACOL KG

 R$ 11,80

LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG

 R$ 11,20

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

---------------------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
---------------------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
---------------------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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