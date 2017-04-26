Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Dia D
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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
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R$ Unitário
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BANANA NANICA KG
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R$ 1,99
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BANANA NANICA KG LJ 04
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R$ 3,49
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TOMATE KG
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R$ 3,79
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CEBOLA KG
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R$ 2,29
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ABACAXI PEROLA UND
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R$ 3,99
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ABACAXI HAWAI UND
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R$ 3,99
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MAÇA NACIONAL KG
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R$ 3,79
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BATATA DOCE KG
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R$ 1,79
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BATATA LAVADA
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R$ 1,99
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MELAO AMARELO KG
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R$ 2,99
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MAMAO FORMOSA KG
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R$ 2,69
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PIMENTAO VERDE KG
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R$ 4,99
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BETERRABA KG
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R$ 2,49
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REPOLHO VERDE KG
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R$ 2,49
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BROCOLIS UND
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R$ 5,99
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LARANJA KG EXCETO LOJA 04
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R$ 1,39
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CENOURA KG
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R$ 2,59
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MACINHO UND EXCETO LOJA 04
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R$ 0,99
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OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
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R$ 4,79
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LEITE PO ELEGE LATA 400G
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R$ 9,49
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LEITE ELEGÊ 1LT
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R$ 2,89
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LEITE PIRACANJUBA 1LT LJ 01
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R$ 2,89
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MIST.BOLO DALLAS 400G
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R$ 2,59
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ARROZ PRIMO PIATTO 5KG
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R$ 10,89
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ARROZ MEU BIJU 5KG LOJA 02/03
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R$ 10,89
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CHOC.BARRA NESTLE LOJA 03
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R$ 4,99
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NISSIM LAMEN SABORES
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R$ 0,99
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FEIJAO VO CIDI 1KG
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R$ 3,59
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CHOC.ESPECIALIDADES NESTLE 300G
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R$ 8,99
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REFRESCO PO FRISCO 25G
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R$ 0,69
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ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG
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R$ 4,79
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BISC.DALLAS 400G
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R$ 2,75
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AZEITE OLIVA LISBOA EXT.VIRG.500ML
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R$ 9,25
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OLEO SOJA SOYA 900ML LJ 03/01
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R$ 2,99
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OLEO SOJA CONCORDIA 900ML LJ04/02
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R$ 2,99
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SARDINHA COQUEIRO 125G
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R$ 2,79
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LASANHA PETYBOM 200G
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R$ 2,39
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MOLHO TOM.QUERO TRAD.340G LJ 03
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R$ 1,19
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MOLHO TOM.FUGINI SC 340G
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R$ 1,29
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EXT.TOMATE ELEFANTE 340G LT
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R$ 3,39
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MAION.HELLMANNS 500G
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R$ 5,69
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FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
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R$ 1,99
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SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
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R$ 12,49
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AGUA COCO SOCOCO 1LT
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R$ 6,99
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AZEITONA DONANA SACHE 170G
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R$ 2,69
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MILHO VERDE FUGINI 200G SC
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R$ 1,37
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BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G
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R$ 1,69
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LEITE COND.MANACA 395G LJ01/02/03
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R$ 3,29
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LEITE COND.PIRACANJ.395G TP LJ04
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R$ 3,49
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ACHOC.PO TODDY 400G
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R$ 6,29
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FERRERO ROCHER C/15UN
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R$ 14,99
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CR.LEITE ELEGE 200G TP
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R$ 1,99
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CAFÉ AGRICULTOR 250G
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R$ 4,25
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CAFÉ AGRICULTOR 500G
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R$ 8,50
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CAFÉ REAL 250G
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R$ 4,99
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CAFÉ REAL 500G
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R$ 9,98
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ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
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R$ 2,89
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ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
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R$ 2,99
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PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
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R$ 12,49
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PAPEL HIG.FOLHALEV LV12PG11
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R$ 12,49
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SABAO BARRA YPE C/5
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R$ 5,79
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ESP.AÇO ASSOLAN C/8
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R$ 1,15
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AGUA SANITARIA YPE 2LT
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R$ 4,49
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AGUA SANITARIA YPE 1LT
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R$ 2,29
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DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
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R$ 4,99
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SAB.LA FLORE 180G DAVENE
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R$ 2,59
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CR.DENTAL SORRISO 90G LIMP.C
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R$ 1,65
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DETERG.LIQ.YPE 500ML
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R$ 1,59
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INSET.BAYGON 395ML
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R$ 6,99
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DETERG.PO OMO 1KG
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R$ 7,69
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RACAO CAES BIRIBA 10,1KG
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R$ 24,90
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DESINF.SUPER CLEAN 2LTS
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R$ 3,99
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LIMPADOR MULTIUSO UAU 500ML
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R$ 2,99
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PAPEL TOALHA FOLHALEVE C/2
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R$ 2,89
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AMAC.YPE 2LTS
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R$ 5,85
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MUSSARELA SANTA ROSA KG
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R$ 21,90
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PRESUNTO PERDIGAO KG
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R$ 17,90
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SALSICHA COPACOL KG
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R$ 5,49
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SALSICHA AURORA KG
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R$ 5,85
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REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
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R$ 3,29
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APRESUNTADO AURORA LANCHE KG
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R$ 8,49
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MARG.CLAYBOM 500G
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R$ 2,89
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ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML
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R$ 1,69
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ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
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R$ 0,79
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COXÃO DURO KG
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R$ 18,49
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COXÃO MOLE KG
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R$ 20,60
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PATINHO KG
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R$ 19,90
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FRALDINHA KG
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R$ 12,80
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ACEM KG
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R$ 16,90
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MIOLO DA PALETA KG
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R$ 16,90
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PONTA DE AGULHA KG
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R$ 15,99
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PONTA DE PALETA KG
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R$ 15,99
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MUSCULO KG
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R$ 14,20
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PONTA DE PEITO BOVINO KG
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R$ 16,20
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COSTELA RIPA KG
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R$ 10,59
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COSTELA MINGUINHA KG
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R$ 10,49
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CAPA DE CONTRA FILÉ FRIBOI KG
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R$ 16,80
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COXINHA DA ASA PERDIGAO 1KG
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R$ 10,90
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COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
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R$ 6,60
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PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
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R$ 9,80
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LING.MISTA COPACOL KG
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R$ 11,80
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LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|
R$ 11,20
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Paralisação
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