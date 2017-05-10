Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Dia D
Aproveite nossa oferta nessa Quarta D
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|HORTIFRUTIGRANJEIRO
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,99
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 3,49
|TOMATE KG
|R$ 4,99
|CEBOLA KG
|R$ 2,29
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,99
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 2,65
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,79
|BATATA LAVADA
|R$ 2,59
|MELAO AMARELO KG
|R$ 2,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 1,69
|PIMENTAO VERDE KG
|R$ 4,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,59
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 2,19
|BROCOLIS UND
|R$ 4,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 1,39
|CENOURA KG
|R$ 2,59
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 4,49
|MERCEARIA
|LEITE PO ELEGE LATA 400G
|R$ 9,49
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 3,19
|LEITE PIRACANJUBA 1LT
|R$ 3,19
|ARROZ TIO URBANO 5KG LJ 02/01/04
|R$ 12,99
|FEIJAO VO CIDI 1KG
|R$ 3,69
|ACUCAR ESTRELA/SONORA 2KG
|R$ 4,79
|AZEITE OLIVA LISBOA EXT.VIRG.500ML
|R$ 9,25
|OLEO SOJA SOYA 900ML LJ 03/01
|R$ 2,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML LJ04/02
|R$ 2,99
|LASANHA PETYBOM 200G
|R$ 2,39
|MOLHO TOM.QUERO TRAD.340G LJ 03/02
|R$ 1,19
|GOMA DE TAPIOCA YOKI 500G LJ03
|R$ 5,69
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|MILHO PIPOCA PREMIUM YOKI 500G
|R$ 2,79
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 12,49
|AGUA COCO SOCOCO 1LT
|R$ 6,99
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,39
|BISCOITO PASSATEMPO 140G/130G
|R$ 1,69
|LEITE COND.MANACA 395G LJ01/02/03
|R$ 3,29
|LIETE COND.ITALAC 395G LJ 04
|R$ 3,29
|ACHOC.PO TODDY 400G EXCETO LJ04
|R$ 6,29
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 4,25
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 8,50
|CAFÉ REAL 250G exceto loja 04
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G exceto loja 04
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|LIMPEZA
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 12,49
|PAPEL HIG.FOLHALEV LV12PG11
|R$ 12,49
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,49
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,29
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|INSET.BAYGON 395ML
|R$ 6,99
|DETERG.PO ASSIM 1KG LJ 03
|R$ 4,79
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 7,69
|RACAO CAES BIRIBA 10,1KG
|R$ 24,90
|DESINF.SUPER CLEAN 2LTS
|R$ 3,99
|LIMPADOR MULTIUSO UAU 500ML
|R$ 2,99
|PAPEL TOALHA FOLHALEVE C/2
|R$ 2,89
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,85
|DIVERSOS
|PRESUNTO PERDIGAO KG
|R$ 17,90
|MORTADELA BOLONHA PERDIGAO KG
|R$ 8,99
|REFRIG.ANTARC.GUARANA 2LTS
|R$ 3,99
|REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
|APRESUNTADO AURORA LANCHE KG
|R$ 8,49
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,89
|ACHOC.LIQ.NESCAU 200ML
|R$ 1,69
|ACHOC.LIQ.ITALAC 200ML
|R$ 0,79
|CARNE
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,80
|CONTRA FILE KG
|R$ 20,99
|COXAO MOLE KG
|R$ 20,99
|ACEM KG
|R$ 16,99
|FRALDINHA KG
|R$ 13,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,99
|MUSCULO KG
|R$ 14,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,40
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,20
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|LING.MISTA COPACOL CHURRASCO KG
|R$ 11,80
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,90
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,60
|LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS