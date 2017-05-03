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Descrição dos produtos Leia Também • Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa • Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa • Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa R$ Unitário HORTIFRUTIGRANJEIRO Banana nanica kg R$ 1,99 Banana nanica kg lj 04 R$ 2,99 Tomate kg R$ 4,99 Cebola kg R$ 2,29 Abacaxi hawai und R$ 3,99 Maça nacional kg R$ 3,79 Batata doce kg R$ 1,79 Batata lavada R$ 2,89 Melao amarelo kg R$ 2,99 Mamao formosa kg R$ 3,59 Pimentao verde kg R$ 4,99 Beterraba kg R$ 2,49 Repolho verde kg R$ 2,49 Brocolis und R$ 4,99 Laranja kg exceto loja 04 R$ 1,39 Cenoura kg R$ 2,49 Macinho und exceto loja 04 R$ 0,99 Ovos camva branco duzia R$ 4,69 MERCEARIA Leite po elege lata 400g R$ 9,49 Leite elegê 1lt R$ 2,99 Leite piracanjuba 1lt lj 01/03 R$ 2,99 Arroz coradini 5kg lj 01 R$ 10,89 Arroz primo piatto 5kg lj 03/04 R$ 10,89 Arroz meu biju 5kg loja 02/01 R$ 10,89 Feijao vo cidi 1kg R$ 3,59 Acucar estrela/sonora 2kg R$ 4,79 Azeite oliva lisboa ext.virg.500ml R$ 9,25 Oleo soja soya 900ml lj 03/01 R$ 2,99 Oleo soja concordia 900ml lj04/02 R$ 2,99 Lasanha petybom 200g R$ 2,39 Molho tom.quero trad.340g lj 03 R$ 1,19 MOLHO TOM.FUGINI SC 340G exceto lj03 R$ 1,25 Farinha trigo primor 1kg R$ 1,89 Suco uva gran legado 1,5lt R$ 12,49 Agua coco sococo 1lt R$ 6,99 Milho verde fugini 200g sc R$ 1,39 Biscoito passatempo 140g/130g R$ 1,69 Leite cond.manaca 395g lj01/02/03 R$ 3,29 Achoc.po toddy 400g R$ 6,29 Café agricultor 250g R$ 4,25 Café agricultor 500g R$ 8,50 CAFÉ REAL 250G exceto loja 04 R$ 4,99 CAFÉ REAL 500G exceto loja 04 R$ 9,98 Erva mate fronteira suave. 500g R$ 2,89 Erva mate fronteira trad. 500g R$ 2,99 LIMPEZA Papel hig.personal vip lv12pg11 R$ 12,49 Papel hig.folhalev lv12pg11 R$ 12,49 Sabao barra ype c/5 R$ 5,79 Agua sanitaria ype 2lt R$ 4,49 Agua sanitaria ype 1lt R$ 2,29 Deterg.po tixan ype 1kg R$ 4,99 Deterg.liq.ype 500ml R$ 1,59 Inset.baygon 395ml R$ 6,99 Deterg.po assim 1kg lj 03 R$ 4,79 Deterg.po omo 1kg R$ 7,69 Racao caes biriba 10,1kg R$ 24,90 Desinf.super clean 2lts R$ 3,99 Limpador multiuso uau 500ml R$ 2,99 Papel toalha folhaleve c/2 R$ 2,89 Amac.ype 2lts R$ 5,85 DIVERSOS Mussarela santa rosa kg R$ 22,90 Presunto perdigao kg R$ 17,90 Mortadela bolonha perdigao kg R$ 8,99 Refrigerante funada 2lts R$ 3,29 Apresuntado aurora lanche kg R$ 8,49 Marg.claybom 500g R$ 2,89 Achoc.liq.nescau 200ml R$ 1,69 Achoc.liq.italac 200ml R$ 0,79 CARNE Coxão duro kg R$ 18,80 Coxão mole kg R$ 20,99 Capa de coxão mole kg R$ 18,99 Fraldinha kg R$ 13,49 Acem kg R$ 16,99 Miolo da paleta kg R$ 16,99 Ponta de agulha kg R$ 15,99 Ponta de paleta kg R$ 15,99 Musculo kg R$ 14,60 Ponta de peito bovino kg R$ 16,49 Petisco frango copacol 1kg R$ 9,80 Capa de contra filé friboi kg R$ 16,80 Coxa e sobrecoxa copacol kg R$ 6,60 Linguica de frango copacol 1kg R$ 11,20

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