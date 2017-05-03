Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Dia D
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Descrição dos produtos
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R$ Unitário
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HORTIFRUTIGRANJEIRO
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Banana nanica kg
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R$ 1,99
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Banana nanica kg lj 04
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R$ 2,99
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Tomate kg
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R$ 4,99
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Cebola kg
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R$ 2,29
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Abacaxi hawai und
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R$ 3,99
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Maça nacional kg
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R$ 3,79
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Batata doce kg
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R$ 1,79
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Batata lavada
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R$ 2,89
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Melao amarelo kg
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R$ 2,99
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Mamao formosa kg
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R$ 3,59
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Pimentao verde kg
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R$ 4,99
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Beterraba kg
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R$ 2,49
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Repolho verde kg
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R$ 2,49
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Brocolis und
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R$ 4,99
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Laranja kg exceto loja 04
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R$ 1,39
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Cenoura kg
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R$ 2,49
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Macinho und exceto loja 04
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R$ 0,99
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Ovos camva branco duzia
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R$ 4,69
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MERCEARIA
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Leite po elege lata 400g
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R$ 9,49
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Leite elegê 1lt
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R$ 2,99
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Leite piracanjuba 1lt lj 01/03
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R$ 2,99
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Arroz coradini 5kg lj 01
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R$ 10,89
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Arroz primo piatto 5kg lj 03/04
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R$ 10,89
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Arroz meu biju 5kg loja 02/01
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R$ 10,89
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Feijao vo cidi 1kg
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R$ 3,59
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Acucar estrela/sonora 2kg
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R$ 4,79
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Azeite oliva lisboa ext.virg.500ml
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R$ 9,25
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Oleo soja soya 900ml lj 03/01
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R$ 2,99
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Oleo soja concordia 900ml lj04/02
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R$ 2,99
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Lasanha petybom 200g
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R$ 2,39
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Molho tom.quero trad.340g lj 03
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R$ 1,19
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MOLHO TOM.FUGINI SC 340G exceto lj03
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R$ 1,25
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Farinha trigo primor 1kg
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R$ 1,89
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Suco uva gran legado 1,5lt
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R$ 12,49
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Agua coco sococo 1lt
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R$ 6,99
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Milho verde fugini 200g sc
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R$ 1,39
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Biscoito passatempo 140g/130g
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R$ 1,69
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Leite cond.manaca 395g lj01/02/03
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R$ 3,29
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Achoc.po toddy 400g
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R$ 6,29
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Café agricultor 250g
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R$ 4,25
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Café agricultor 500g
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R$ 8,50
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CAFÉ REAL 250G exceto loja 04
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R$ 4,99
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CAFÉ REAL 500G exceto loja 04
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R$ 9,98
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Erva mate fronteira suave. 500g
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R$ 2,89
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Erva mate fronteira trad. 500g
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R$ 2,99
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LIMPEZA
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Papel hig.personal vip lv12pg11
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R$ 12,49
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Papel hig.folhalev lv12pg11
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R$ 12,49
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Sabao barra ype c/5
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R$ 5,79
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Agua sanitaria ype 2lt
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R$ 4,49
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Agua sanitaria ype 1lt
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R$ 2,29
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Deterg.po tixan ype 1kg
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R$ 4,99
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Deterg.liq.ype 500ml
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R$ 1,59
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Inset.baygon 395ml
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R$ 6,99
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Deterg.po assim 1kg lj 03
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R$ 4,79
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Deterg.po omo 1kg
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R$ 7,69
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Racao caes biriba 10,1kg
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R$ 24,90
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Desinf.super clean 2lts
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R$ 3,99
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Limpador multiuso uau 500ml
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R$ 2,99
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Papel toalha folhaleve c/2
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R$ 2,89
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Amac.ype 2lts
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R$ 5,85
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DIVERSOS
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Mussarela santa rosa kg
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R$ 22,90
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Presunto perdigao kg
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R$ 17,90
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Mortadela bolonha perdigao kg
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R$ 8,99
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Refrigerante funada 2lts
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R$ 3,29
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Apresuntado aurora lanche kg
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R$ 8,49
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Marg.claybom 500g
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R$ 2,89
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Achoc.liq.nescau 200ml
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R$ 1,69
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Achoc.liq.italac 200ml
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R$ 0,79
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CARNE
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Coxão duro kg
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R$ 18,80
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Coxão mole kg
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R$ 20,99
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Capa de coxão mole kg
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R$ 18,99
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Fraldinha kg
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R$ 13,49
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Acem kg
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R$ 16,99
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Miolo da paleta kg
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R$ 16,99
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Ponta de agulha kg
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R$ 15,99
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Ponta de paleta kg
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R$ 15,99
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Musculo kg
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R$ 14,60
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Ponta de peito bovino kg
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R$ 16,49
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Petisco frango copacol 1kg
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R$ 9,80
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Capa de contra filé friboi kg
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R$ 16,80
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Coxa e sobrecoxa copacol kg
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R$ 6,60
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Linguica de frango copacol 1kg
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R$ 11,20
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
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