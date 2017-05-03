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Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

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Rhobson ADM

Publicado em 03/05/2017 às 06:05

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

Descrição dos  produtos

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 R$ Unitário

HORTIFRUTIGRANJEIRO

 

Banana nanica kg

 R$    1,99

Banana nanica kg lj 04

 R$    2,99

Tomate kg

 R$    4,99

Cebola kg

 R$    2,29

Abacaxi hawai und

 R$    3,99

Maça nacional kg

 R$    3,79

Batata doce kg

 R$    1,79

Batata lavada

 R$    2,89

Melao amarelo    kg

 R$    2,99

Mamao formosa kg

 R$    3,59

Pimentao verde kg

 R$    4,99

Beterraba kg

 R$    2,49

Repolho verde kg

 R$    2,49

Brocolis und

 R$    4,99

Laranja kg exceto loja 04

 R$    1,39

Cenoura kg

 R$    2,49

Macinho und  exceto loja 04

 R$    0,99

Ovos camva branco duzia

 R$    4,69

MERCEARIA

 

Leite po elege lata 400g

 R$    9,49

Leite elegê 1lt

 R$    2,99

Leite piracanjuba 1lt lj 01/03

 R$    2,99

Arroz coradini 5kg lj 01

 R$  10,89

Arroz primo piatto 5kg lj 03/04

 R$  10,89

Arroz meu biju 5kg loja 02/01

 R$  10,89

Feijao vo cidi 1kg

 R$    3,59

Acucar estrela/sonora 2kg

 R$    4,79

Azeite oliva lisboa ext.virg.500ml

 R$    9,25

Oleo soja soya 900ml lj 03/01

 R$    2,99

Oleo soja concordia 900ml lj04/02

 R$    2,99

Lasanha petybom 200g

 R$    2,39

Molho tom.quero trad.340g lj 03

 R$    1,19

MOLHO TOM.FUGINI SC 340G exceto lj03

 R$    1,25

Farinha trigo primor  1kg

 R$    1,89

Suco uva gran legado 1,5lt

 R$  12,49

Agua coco sococo 1lt

 R$    6,99

Milho verde fugini 200g sc

 R$    1,39

Biscoito passatempo 140g/130g

 R$    1,69

Leite cond.manaca  395g  lj01/02/03

 R$    3,29

Achoc.po toddy 400g

 R$    6,29

Café agricultor 250g

 R$    4,25

Café agricultor 500g

 R$    8,50

CAFÉ REAL 250G exceto loja 04

 R$    4,99

CAFÉ REAL 500G exceto loja 04

 R$    9,98

Erva mate fronteira suave. 500g

 R$    2,89

Erva mate fronteira trad. 500g

 R$    2,99

LIMPEZA

Papel hig.personal vip lv12pg11

 R$  12,49

Papel hig.folhalev lv12pg11

 R$  12,49

Sabao barra ype c/5

 R$    5,79

Agua sanitaria ype 2lt

 R$    4,49

Agua sanitaria ype 1lt

 R$    2,29

Deterg.po tixan ype 1kg

 R$    4,99

Deterg.liq.ype 500ml

 R$    1,59

Inset.baygon 395ml

 R$    6,99

Deterg.po assim 1kg lj 03

 R$    4,79

Deterg.po omo 1kg

 R$    7,69

Racao caes biriba 10,1kg

 R$  24,90

Desinf.super clean  2lts

 R$    3,99

Limpador multiuso uau 500ml

 R$    2,99

Papel toalha folhaleve c/2

 R$    2,89

Amac.ype 2lts

 R$    5,85

DIVERSOS

 

Mussarela santa rosa kg

 R$  22,90

Presunto perdigao kg

 R$  17,90

Mortadela bolonha perdigao kg

 R$    8,99

Refrigerante funada 2lts

 R$    3,29

Apresuntado aurora lanche kg

 R$    8,49

Marg.claybom 500g

 R$    2,89

Achoc.liq.nescau 200ml

 R$    1,69

Achoc.liq.italac  200ml

 R$    0,79

CARNE

 

Coxão duro kg

 R$  18,80

Coxão mole kg

 R$  20,99

Capa de coxão mole kg

 R$  18,99

Fraldinha kg

 R$  13,49

Acem kg

 R$  16,99

Miolo da paleta kg

 R$  16,99

Ponta de agulha kg

 R$  15,99

Ponta de paleta kg

 R$  15,99

Musculo kg

 R$  14,60

Ponta de peito bovino kg

 R$  16,49

Petisco frango copacol 1kg

 R$    9,80

Capa de contra filé friboi kg

 R$  16,80

Coxa e sobrecoxa copacol kg

 R$    6,60

Linguica de frango copacol 1kg

 R$  11,20

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

-----------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

-----------------------------------------
 
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
 
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

 

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