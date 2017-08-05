Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercado Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|18,20
|COXÃO MOLE KG
|18,80
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|14,90
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|18,49
|ACEM KG
|16,80
|MIOLO DA PALETA KG
|16,80
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|14,99
|PONTA DE AGULHA KG
|14,80
|PONTA DE PALETA KG
|14,80
|PONTA DE COSTELA KG
|18,20
|FRALDINHA KG
|12,49
|MUSCULO KG
|14,20
|COSTELA RIPA KG
|10,20
|COSTELA MINGUINHA KG
|10,30
|COXA SOB.COXA COPACOL KG
|5,99
|COXA SOB.COXA BELLO KG LOJA 3
|5,60
|COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG
|8,80
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|9,80
|CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML
|1,69
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|3,29
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|8,49
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|10,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS