Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG R$: 17,99 PATINHO KG R$: 18,99 CONTRA FILÉ KG R$: 19,49 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$: 16,99 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$: 18,99 ACEM KG R$: 16,90 MIOLO DA PALETA KG R$: 16,90 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$: 15,90 PEITO BOVINO FRIBOI PORCION.KG R$: 14,99 PONTA DE AGULHA KG R$: 15,49 PONTA DE PALETA KG R$: 15,49 FRALDINHA KG R$: 12,90 MUSCULO KG R$: 14,20 COSTELA RIPA KG R$: 10,49 COSTELA MINGUINHA KG R$: 10,40 COXA SOB.COXA COPACOL KG R$: 6,60 PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG R$: 9,80 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$: 11,20 CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML R$: 1,69 REFRIG.FUNADA 2LTS R$: 3,29

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!