Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$: 17,99
|PATINHO KG
|R$: 18,99
|CONTRA FILÉ KG
|R$: 19,49
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$: 16,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$: 18,99
|ACEM KG
|R$: 16,90
|MIOLO DA PALETA KG
|R$: 16,90
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$: 15,90
|PEITO BOVINO FRIBOI PORCION.KG
|R$: 14,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$: 15,49
|PONTA DE PALETA KG
|R$: 15,49
|FRALDINHA KG
|R$: 12,90
|MUSCULO KG
|R$: 14,20
|COSTELA RIPA KG
|R$: 10,49
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$: 10,40
|COXA SOB.COXA COPACOL KG
|R$: 6,60
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$: 9,80
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$: 11,20
|CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML
|R$: 1,69
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|R$: 3,29
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS