Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|17,99
|COXÃO MOLE KG
|20,49
|CONTRA FILÉ KG
|20,49
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|18,99
|ACEM KG
|16,49
|MIOLO DA PALETA KG
|16,49
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|15,99
|PONTA DE AGULHA KG
|14,49
|PONTA DE PALETA KG
|15,49
|FRALDINHA KG
|12,99
|COSTELA RIPA KG
|10,30
|COSTELA MINGUINHA KG
|10,20
|COXA SOB.COXA COPACOL KG
|6,80
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|8,99
|MUSCULO KG
|14,20
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|9,80
|COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG
|8,99
|LING.MISTA CHURRASCO COPACOL KG
|11,80
|LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|11,80
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|11,49
|CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML
|1,69
|REFRIG.FUNADA 2LTS
|3,29
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS