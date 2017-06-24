Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO COXÃO DURO KG 17,99 COXÃO MOLE KG 20,49 CONTRA FILÉ KG 20,49 CAPA DE COXÃO MOLE KG 18,99 ACEM KG 16,49 MIOLO DA PALETA KG 16,49 PONTA DE PEITO BOVINO KG 15,99 PONTA DE AGULHA KG 14,49 PONTA DE PALETA KG 15,49 FRALDINHA KG 12,99 COSTELA RIPA KG 10,30 COSTELA MINGUINHA KG 10,20 COXA SOB.COXA COPACOL KG 6,80 COXINHA DA ASA COPACOL KG 8,99 MUSCULO KG 14,20 PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG 9,80 COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG 8,99 LING.MISTA CHURRASCO COPACOL KG 11,80 LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG 11,80 LING.FRANGO COPACOL 1KG 11,49 CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML 1,69 REFRIG.FUNADA 2LTS 3,29

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

--------------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

--------------------------------------------

Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

--------------------------------------------

Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS