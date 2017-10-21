Sábado é o dia de ofertas do Churrasco na Rede Princesa de Supermercados

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,90
|PATINHO KG
|R$ 20,49
|CUPIM FRIBOI KG LOJA 2/3
|R$ 14,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 17,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 17,49
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,40
|PONTA PEITO BOV.FRIBOI KG LJ3
|R$ 13,99
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,90
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,99
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|FRALDINHA KG
|R$ 13,99
|PEITO DE FRANGO COPACOL KG
|R$ 7,99
|COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG
|R$ 8,80
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG
|R$ 8,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,90
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,99
|COXA SOB.COXA COPACOL KG
|R$ 6,05
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|CARNE SUINA PERNIL SADIA KG LJ3
|R$ 9,99
|LING.PERDIGÃO CHURR.MISTA KG
|R$ 10,99
|LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 10,99
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
|LING.SUINA SADIA KG
|R$ 10,99
|CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML
|R$ 1,79
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,29
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,49
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,90
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS