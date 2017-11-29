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Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Confira nossa oferta nessa Quarta D

Luiz Guido Junior

Publicado em 29/11/2017 às 14:01

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Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS R$ Unitário
   
BANANA NANICA KG   R$    1,99
TOMATE KG  R$    1,99
TOMATE SALADEX KG  R$    2,49
CEBOLA KG  R$    1,99
ABACAXI PEROLA UND  R$    4,99
MAÇA NACIONAL KG  R$    3,90
BATATA DOCE KG  R$    2,19
BATATA LAVADA   R$    2,15
MELAO AMARELO  KG   R$    2,59
MAMAO FORMOSA KG  R$    3,99
BETERRABA KG  R$    2,19
REPOLHO VERDE KG   R$    1,59
BROCOLIS UND   R$    3,99
MORANGO BANDEJA LOJA 03 E 02  R$    4,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$    1,19
CENOURA KG  R$    2,59
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$    0,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$    3,79
LEITE PIRACANJUBA 1LT  R$    2,99
ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO01/04  R$    9,90
ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LJ01/04  R$    9,90
AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG   R$    4,10
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$    3,09
FEIJAO ELITE 1KG  R$    2,49
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$    2,75
CR.LEITE ITALAC 200G TP  R$    1,99
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$    2,99
SUCO UVA GRAN LEGADO  1,5LT  R$  11,99
AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE  R$    2,59
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$    2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$    2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$  11,15
SAB.FRANCIS LUXO   R$    1,39
DETERG.PO OMO 1KG  R$    6,29
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$    2,75
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS   R$  16,79
RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG  R$  24,90
AMAC.YPE 2LTS   R$    5,90
IOGURTE FRUTAP 900ML  R$    5,99
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$    3,49
APRESUNTADO LANCHE AURORA KG  R$    9,98
SALSICHA COPACOL KG  R$    6,79
MARG.CLAYBOM 500G   R$    2,89
REQ. CR.ELEGE 200G   R$    3,99
COXÃO DURO KG  R$  18,49
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$  18,80
FRALDINHA KG  R$  12,90
ACEM KG   R$  17,49
PATINHO KG  R$  18,99
MIOLO DA PALETA KG  R$  17,60
PONTA DE AGULHA KG  R$  15,60
PONTA DE PALETA KG   R$  15,60
MUSCULO KG  R$  14,20
COSTELA RIPA KG  R$  10,10
COSTELA MINGUINHA KG  R$  10,20
COXA E SOBRECOXA COPACOL KG  R$    6,05
PONTA DE PEITO BOVINO KG   R$  16,49
PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG  R$    9,80
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$  16,49
COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT  R$    9,90
LING.PERDIGÃO CHURRASCO MISTA KG  R$  11,49
LING.FRANGO COPACOL 1KG  R$  11,20

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

 

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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