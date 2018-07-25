Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ R$ Unitário
BANANA NANICA - KG 1,29
TOMATE - KG 1,49
TOMATE SALADEX - KG 2,69
CEBOLA - KG 1,69
ABACAXI HAWAI - UND 3,99
MAÇA NACIONAL - KG 4,65
BATATA DOCE - KG 2,35
BATATA LAVADA - 1,39
MELAO AMARELO - KG 2,95
UVA BENITAKA - KG 8,80
UVA NIAGARA - KG 8,80
GOIABA - KG loja 02/03 3,99
MAMAO FORMOSA - KG 1,79
BETERRABA - KG 2,29
BERINJELA - KG 2,99
PIMENTAO VERDE - KG 3,49
REPOLHO VERDE - KG 1,49
BROCOLIS - UND 4,45
LARANJA - KG EXCETO LOJA 04 1,19
CENOURA - KG 2,29
ALFACE HIDROP. HIDROFUTURA EXCETO LJ 04- 1,29
ALFACE UND EXCETO LOJA 04 - 1,29
COUVE UND EXCETO LOJA 04 - 1,29
MACINHO UND EXCETO LOJA 04 - 0,99
OVOS SANTA CLARA VERMELHO DZ LJ02/03/01 - 3,59
OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01 - 8,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA - 3,69
LEITE PIRACANJUBA INT/DESN/SEM 1LT - 3,99
LEITE TIROL INTEGRAL - 1LT 3,79
AÇUCAR SONORA - 2KG 2,99
OLEO SOJA CONCORDIA - 900ML 3,10
ARROZ MEU BIJU TP1 - 5KG 9,90
ARROZ TIO LAUTERIO - 5KG TP 1 10,55
ARROZ PRIMO PIATTO - 5KG LOJA 02 8,99
FEIJAO VO CIDI - 1KG 2,25
FEIJAO ELITE - 1KG 2,15
ESPECIALIDADES NESTLE - 8,49
CHOC.BARRA NESTLE loja 03 - 3,99
ACHOC.PO NESCAU - 400G LATA 4,99
LEITE SAQ.SOLLARYUM 1L - EXCETO LJ4 2,49
COMPOSTO LACTEO OTIMO 400G LJ02 - 4,99
SUCO UVA AURORA 1,5LT -12,69
MAC.DALLAS SEMOLA 500G - 2,25
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG - 2,29
BISC.DALLAS SABORES 400G - 2,89
WAFER DALLAS SABORES 110G - 1,49
MIST.BOLO DALLAS 400G - 2,69
BISC.PASSATEMPO 130G - 1,59
NISSIM LAMEM SABORES - 1,10
FAROFA PRONTA YOKI 500G - 3,99
GOIABADA PUREA 300G - 1,99
LEITE COND.VENCEDOR 395G TP - 2,99
CR.LEITE PIRACANJUBA 200G TP - 2,39
MAION.HELLMANNS 500G - 5,99
MILHO VERDE FUGINI 200G SACHE - 1,29
MOLHO TOM.FUGINI 340G SACHE - 1,25
ERVILHA FUGINI SACHE 200G - 1,25
EXT.TOMATE FUGINI 340G SACHE - 1,65
EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G - 3,49
MILHO PIPOCA DONANA 500G - 1,99
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE - 2,59
PÃO FRANCES KG LOJA4 - 4,99
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04 - 4,49
CAFÉ REAL 500G ESCETO LOJA 04 - 8,98
CAFÉ AGRICULTOR 500G - 7,58
CAFÉ AGRICULTOR 250G - 3,79
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G - 2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G - 2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11 - 11,90
FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS - 15,79
PAPEL TOALHA FOLHALEV - 2,90
VEJA MULTIUSO 500ML - 3,49
DETERG.LIQ.YPE 500ML - 1,59
DETERG.PO OMO 1KG - 6,99
DETERG.TIXAN PÓ 1KG - 5,39
ÁGUA SANITARIA YPE 1L - 2,49
ÁGUA SANITARIA YPE 2L - 4,39
SABAO BARRA YPE C/5 - 5,90
RAÇÃO CAES LUPY DOG 7KG - 21,00
INSETICIDA BAYGON 395ML - 6,99
SHAMPOO SEDA 325ML - 5,99
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS - 3,99
DESINF.POLITRIZ 1,750ML - 3,99
AMAC.YPE 2LTS - 5,79
ESPONJA ASSOLAN 60G 0,99
CR.DENTAL SORRISO T.L.C 70G - 1,39
SAB.REXONA 84G - 0,90
SAB.PROTEX 90G - 1,89
REFRIG.FUNADA 2LTS - 3,49
SALSICHA COPACOL KG - 5,55
CALABRESA PERDIGÃO KG - 14,90
PRESUNTO PERDIGÃO KG - 17,90
MUSSARELA REAL KG - 27,90
IOG.FRUTAP 900ML - 4,99
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML - 0,89
ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML - 1,59
MARG.CLAYBOM 500G - 3,39
MARG.QUALY 500G - 4,99
REQUEIJAO ELEGE 200G - 3,99
COXÃO DURO KG - 17,49
PATINHO KG - 18,49
ACEM KG - 15,90
CAPA DE COXÃO MOLE KG - 17,90
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG - 16,49
MIOLO DA PALETA KG - 15,90
COSTELA MINGUINHA KG - 9,40
COSTELA RIPA KG - 9,49
MUSCULO KG - 13,49
PONTA DE PALETA KG - 13,80
PONTA DE AGULHA KG - 13,80
PONTA PEITO BOVINO KG -15,99
PEITO BOVINO FRIBOI KG - 14,49
LINGÜIÇA SADIA SUINA KG - 13,49
FRALDINHA KG - 11,99
FRANGO SADIA KG - 5,99
COXINHA DA ASA PERDIGAO PCT - 1KG 8,90
COXA SOBRECOXA COPACOL KG- 6,49
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG - 9,49
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 1KG - 10,99
Promoção válida somente enquanto durar os estoques.
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
-----------------------------------------
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
-----------------------------------------
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS