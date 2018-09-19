Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:11

Buscar

Últimas notícias
X

Supermercados Princesa

Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Quarta D no Supermercados Princesa, aproveite as ofertas!

Rhobson ADM

Publicado em 19/09/2018 às 08:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS  PRODUTOS  R$ Unitário 
   
BANANA NANICA KG    R$               1,49
TOMATE KG  R$               2,39
TOMATE SALADEX KG  R$               3,29
CEBOLA KG  R$               1,19
ABACAXI HAWAI UND   R$               3,69
MAÇA NACIONAL KG  R$               3,99
BATATA DOCE KG  R$               3,70
BATATA LAVADA   R$               1,99
MELAO AMARELO  KG   R$               2,49
UVA BENITAKA  KG  R$             10,00
UVA ITALIA KG  R$             10,00
UVA NIAGARA KG  R$             10,00
MAMAO FORMOSA KG   R$               3,99
BETERRABA KG  R$               2,39
BERINJELA KG   R$               1,49
PIMENTAO VERDE KG   R$               3,99
REPOLHO VERDE KG   R$               1,39
BROCOLIS UND   R$               3,99
COUVE FLOR UND  R$               4,99
LARANJA KG EXCETO LOJA 04  R$               1,69
CENOURA KG  R$               2,65
RUCULA HID.HIDROFUTURA EXCETO LJ04  R$               1,29
ALFACE HIDROP. HIDROFUTURA EXCETO LJ 04  R$               1,29
ALFACE UND EXCETO LOJA 04  R$               1,29
COUVE UND EXCETO LOJA 04  R$               1,29
MACINHO UND  EXCETO LOJA 04  R$               0,99
OVOS SANTA CLARA VERMELHO DZ LJ02/03/01  R$               3,55
OVOS CAMVA BRANCO 30UND LOJA03/02/01  R$               8,99
OVOS CAMVA BRANCO DUZIA   R$               3,69
LEITE PIRACANJUBA INT/DESN/SEM 1LT  R$               3,49
LEITE ITALAC C/TAMPA 1LT   R$               3,49
LEITE NINHO INTEGRAL 1LT   R$               3,49
AÇUCAR SONORA 2KG exceto lj 04  R$               3,49
ACUCAR ESTRELA 2KG LOJA 04  R$               3,49
OLEO SOJA CONCORDIA 900ML   R$               2,99
ARROZ PRIMO PIATTO 5KG TP 1  R$             10,90
FEIJAO ELITE 1KG   R$               2,65
FEIJAO VO CIDI 1KG  R$               2,75
BOMBOM GAROTO   R$               7,79
BISC.PASSATEMPO   R$               1,49
CHOC.BARRA NESTLE loja 03  R$               3,99
SUCO UVA AURORA 1,5LT  R$             12,69
SUCO UVA ALIANÇA 1,5LT   R$               9,90
FARINHA TRIGO DALLAS 1KG  R$               2,49
BISC.DALLAS SABORES 400G  R$               2,99
WAFER DALLAS 110G  R$               1,49
BATATA PALHA YOKI 140G  R$               4,79
MAION.HELLMANNS 500G  R$               6,49
MAC.DALLAS SEMOLA 500G  R$               2,39
MIST.BOLO DALLAS 400G   R$               2,99
FAROFA PRONTA YOKI 500G  R$               3,99
ACHOC.PO NESCAU LATA 400G  R$               5,29
LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP  R$               3,49
COMPOSTO LACTEO OTIMO SC 400G  R$               5,99
CR.LEITE ITALAC  200G TP  R$               2,29
LEITE SAQ.SOLLARYUM 1LT EXCETO LJ04  R$               2,49
LEITE PO NINHO 800G/ LV800GPG700G  R$             17,90
REFRESCO BRASSUK  300G LOJA 04  R$               4,99
ERVILHA FUGINI 200G SC  R$               1,29
MOLHO TOM.FUGINI 340G SC  R$               1,19
MILHO VERDE FUGINI 200G SC   R$               1,19
EXT.TOMATE ELEFANTE 340G/375G  R$               3,45
MOLHO TOM.QUERO SACHE 340G  R$               1,15
FERMENTO PO OETKER 100G  R$               2,15
MILHO PIPOCA DONANA 500G  R$               1,99
AZEITONA DONANA C/C 170G SACHE  R$               2,59
PÃO FRANCES KG LOJA4  R$               4,99
CAFÉ REAL 250G EXCETO LOJA 04  R$               4,49
CAFÉ REAL 500G EXCETO LOJA 04  R$               8,98
CAFÉ AGRICULTOR 500G  R$               7,58
CAFÉ AGRICULTOR 250G  R$               3,79
ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G  R$               2,89
ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G  R$               2,99
PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11  R$             11,65
PAPEL TOALHA FOLHALEV   R$               2,99
DETERG.PO OMO 1KG  R$               6,99
DETERG.LIQ.YPE 500ML  R$               1,79
AGUA SANITARIA  YPE 1LT  R$               2,69
AGUA SANITARIA  YPE 2LT  R$               5,38
RAÇÃO CAES WESTDOG 7KG  R$             18,90
RAÇÃO CAES LUPY DOG 7KG  R$             21,00
INSETICIDA BAYGON 395ML  R$               6,99
SHAMPOO SEDA 325ML  R$               5,99
DESINF.CLEAN PLUS 2LTS   R$               3,99
DESINF.POLITRIZ 1,750ML  R$               3,99
AMAC.YPE 2LTS   R$               6,49
CR.DENTAL SORRISO T.L.C 70G  R$               1,29
SABAO BARRA YPE C/5   R$               5,95
ESPONJA ASSOLAN   R$               1,10
SAB.FRANCIS LUXO   R$               1,39
REFRIG.FUNADA 2LTS   R$               3,49
SALSICHA COPACOL KG  R$               6,59
ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML   R$               0,89
ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML  R$               1,59
MARG.CLAYBOM 500G  R$               3,39
MARG.QUALY 500G  R$               4,99
BACON MANTA SADIA KG  R$             17,90
MORTADELA BOLONHA PERDIGÃO KG  R$             14,70
PRESUNTO PERDIGÃO KG   R$             17,90
CALABRESA SADIA KG  R$             15,49
POSTA TILAPIA COPACOL 1KG  R$             13,99
REQUEIJAO ELEGE 200G  R$               3,99
COXÃO DURO KG   R$             18,60
PATINHO KG  R$             18,99
PONTA PEITO NATURAFRIG/FRIBOI KG  R$             15,90
ACEM KG   R$             16,80
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$             18,49
CAPA DE FILE FRIBOI KG  R$             15,80
MIOLO DA PALETA KG  R$             16,80
COSTELA MINGUINHA KG  R$             10,40
COSTELA RIPA KG  R$             10,49
MUSCULO KG   R$             14,49
PONTA DE PALETA KG   R$             15,80
PONTA DE AGULHA KG   R$             15,80
PONTA PEITO BOVINO KG  R$             16,80
FRALDINHA KG  R$             12,49
FRANGO SADIA KG  R$               5,65
COXINHA ASA PERDIGÃO 1KG  R$               8,80
LINGÜIÇA MISTA CHURR.PERDIGAO KG  R$             12,60
LINGÜIÇA SUINA AURORA KG  R$             12,60
COXA SOBRECOXA COPACOL KG  R$               6,60
LINGÜIÇA DE FRANGO COPACOL 1KG  R$             10,99
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG

 R$               9,80

Leia Também

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

• Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

 

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

-----------------------------------------

Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
----------------------------------------- 
Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
----------------------------------------- 
Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Supermercados Princesa

"Quarta D" tem itens em ofertas nos Supermercados Princesa

Supermercados Princesa

Sábado do Churrasco com muito mais ofertas para você

Supermercados Princesa

"Quarta D" tem itens em ofertas nos Supermercados Princesa

Supermercados Princesa

Sábado do Churrasco com mais de 40 itens em oferta

Publicidade

Supermercados Princesa

"Quarta D" tem mais de 100 itens em ofertas nos Supermercados Princesa

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo