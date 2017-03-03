Fonte de energia wireless recarrega o celular em qualquer lugar numa sala



Em uma pesquisa recente, a Disney desenvolveu uma nova forma de carregamento sem fio para celulares. A tecnologia permite carregar vários aparelhos simultaneamente desde que estejam dentro de uma área de alcance.

A tecnologia consiste em emissão de energia no ambiente, parecido como funciona o sinal Wi-Fi. No futuro, por exemplo, esta pesquisa pode ser útil nos parques da própria Disney, dando mais comodidade aos visitantes por dispensar fios ao recarregar.

Legenda No mesmo ambiente é possível ver celular carregando, ventilador funcionado e abajur funcionando com a mesma energia gerada (Foto: Divulgação/Disney) da Foto

A energia é gerada em um sala projetada especificamente para isso, através de uma estrutura feita de alumínio e um tubo central de cobre com 15 discretos capacitores. Eles emitem a energia elétrica pelo ar e separam o campo magnético do elétrico, para não afetar as pessoas, desde que não estejam a menos de 46 cm do tubo emissor.

Não há prazo para que o sistema seja comercializado, mas com a pesquisa realizada pela Disney, em um futuro próximo, os frequentadores dos parques poderão usufruir da nova tecnologia, podendo se distrair com seus celulares nas filas para as atrações, sem se preocuparem com o gasto de bateria.

Da mesma forma, a energia gerada “no ar” poderia ser usada nos parques também para robôs-personagens que poderiam circular pelo parque alimentados pela energia sem fio gerada, ou qualquer outro dispositivo que precise de energia elétrica.

Confira o video de como funciona a zona de energia sem fio