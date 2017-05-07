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Tragédia

Motorista embriagado causa acidente grave; criança de 8 meses perde a vida

Vivaldo

Publicado em 07/05/2017 às 09:56

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Um bebê, Sérgio Augusto Barbosa Xavier Neto, de apenas 8 meses, foi a vítima maior de um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (07), na capital do Estado, no cruzamento das ruas Yokohama e Palestina, no Santo Amaro.  Seu pai, Sérgio Augusto Barbosa, de 25 anos, foi preso porque dirigia embriagado. Em seu carro, um Fiat Uno, a Polícia encontrou uma lata de cerveja.

Segundo informações da Polícia, Sérgio, estaria sendo perseguido pelo motorista de um veículo que ele batera, momentos antes. Na fuga, ao fazer uma conversão na contramão, bateu num veículo Pálio, conduzido por um homem de 45 anos que também estava bêbado. Neste veículo estavam mais quatro jovens, que se feriram, um deles, de 17 anos, em estado grave.

Sérgio estava com a esposa, Tamyris Tavares Rocha, de 24 anos, e uma filha de 9 anos. Nas redes sociais a mãe do garotinho, que estava no colo, no banco da frente e bateu a cabeça no para-brisa, tendo morte instantânea, escreveu um texto pedindo perdão. “Meu filho vai com Deus, me perdoe por tudo!”. 

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