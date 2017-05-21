Jovem, filho de empresário de Aquidauana, perde a vida em acidente na BR 262

Tragédia
O jovem empresário Eduardo Chramosta, ligado ao grupo do Frigorífico Buriti, de Aquidauana, perdeu a vida de forma trágica neste domingo (21), em acidente ocorrido na BR 262, quilômetro 416, no município de Terenos.
Eduardo é muito querido em Aquidauana e Anastácio, com atuação ativa no ramo da carne, deixando esposa e dois filhos. A família O Pantaneiro externa aos familiares e amigos que lamentam esta perda, os mais profundos sentimentos de solidariedade, rogando consolo sobre todos.
O velório terá inicio as 7 horas da manha desta segunda feira, 22, no Parque das Primaveras, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para as 13h30, no mesmo local.
Acidente
Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS