Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:07

Buscar

Últimas notícias
X

Tragédia

Jovem, filho de empresário de Aquidauana, perde a vida em acidente na BR 262

Vivaldo

Publicado em 21/05/2017 às 15:03

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1495394139
1495394670
1495394675
1495394138

O jovem empresário Eduardo Chramosta, ligado ao grupo do Frigorífico Buriti, de Aquidauana, perdeu a vida de forma trágica neste domingo (21), em acidente ocorrido na BR 262, quilômetro 416, no município de Terenos.

Eduardo é muito querido em Aquidauana e Anastácio, com atuação ativa no ramo da carne, deixando esposa e dois filhos.  A família O Pantaneiro externa aos familiares e amigos que lamentam esta perda, os mais profundos sentimentos de solidariedade, rogando consolo sobre todos. 

O velório terá inicio as 7 horas da manha desta segunda feira, 22, no Parque das Primaveras, em Campo Grande. O sepultamento  está marcado para as 13h30, no mesmo local. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Idoso morre após acidente com caminhão na BR-262

Acidente

Mulher morre após colidir com cavalo na BR-262

Acidente

Acidente na BR-060: Caminhão cai na serra de Maracaju

Acidente aconteceu no trecho entre Nioaque e Sidrolândia

Trânsito

Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhão na MS-162

Publicidade

Detran

Rompimento de cabo de fibra ótica da OI prejudica agências do Detran-MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo