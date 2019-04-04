Guias para pagar licenciamento não chegam mais pelos Correios

Veículos
Licenciamento para placas com final 1 e 2 deverão ser pagos em abril
O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que começa neste mês de abril, o período para o pagamento do licenciamento de veículos com placas de finais 1 e 2. A novidade é que, para estar em dia com o imposto, o usuário precisa emitir a guia em qualquer agência ou mesmo pelo site www.detran.ms.gov.br com possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou em bancos conveniados.
O Departamento ressalta ainda que, a partir deste ano, os contribuintes não receberão as guias de cobrança em casa, mas os que desejarem receber o documento em seu endereço após o pagamento, basta optar pela vantagem clicando na opção na hora de solicitar a guia.
Para isso, é imprescindível que o proprietário do veículo tenha seu cadastro atualizado junto ao Detran-MS. Dessa forma, o documento será entregue pelos Correios mediante o pagamento de taxa de correspondência, que deverá ser paga juntamente com a guia.
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