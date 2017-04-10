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Feira internacional do Turismo do Pantanal vai ter sushi de jacaré e quibe suíno

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/04/2017 às 08:50

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Pratos criados para ser sustentáveis. A Feira Internacional de Turismo do Pantanal, que acontece entre os dias 20 e 23 de abril em Cuiabá traz a chefe do Senac-MT, Márcia Mesquita com suas criações especiais para o evento: sushi de jacaré e quibe suíno.

“Os pratos que serão preparados nas oficinas durante a FIT, em especial o Sushi de Jacaré e o Quibe Suíno foram criados para atender essa proposta sustentável. A apresentação de carnes diferenciadas e obtidas em cooperativas da região acabam sendo pratos sustentáveis e uma criação gourmet digna de apresentação durante a feira de turismo de negócios de grande relevância no país”, explicou o chef.
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em Mato Grosso, será um dos participantes desta edição da Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) como representante do segmento de educação profissional em turismo e hospitalidade. Agora, para explorar outra área de atuação, a instituição de ensino vai realizar oficinas gastronômicas sustentáveis e palestras voltadas para o tema.
 
Márcia acrescenta a importância em elaborar pratos que devem ser valorizados e que, de certa forma, podem trazer menos fome para o mundo. “As oficinas estão com ideias de aplicabilidade de alimentos sem desperdício, usados em sua totalidade, tanto para os restaurantes quanto para o cotidiano da população”.
 
As oficinas durante a FIT são gratuitas e as inscrições deverão ser feitas antecipadamente pelo site www.fitpantanal.com.br

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