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Turismo divulga calendário nacional de festejos juninos

Festas prometem aquecer as economias locais e ampliar o fluxo de viajantes

Flavio Brito

Publicado em 30/05/2017 às 16:39

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A temporada oficial das fogueiras, bandeirolas e chapéu de palha está começando e os festejos juninos deverão movimentar milhares de pessoas pelo Brasil. E se depender do Ministério do Turismo, a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico. Não faltam opções! Em 2017, o Ministério do Turismo identificou, em seu Calendário Nacional de Eventos, 96 festejos em 87 cidades de 21 estados brasileiros em todas as regiões do país. Todos os eventos foram cadastrados no site da Pasta por gestores, organizadores e produtores.

A divulgação dos festejos, bem como a realização de ações de promoção e apoio à comercialização, faz parte da estratégia conjunta do Ministério do Turismo e Embratur para posicionar e promover os destinos turísticos que celebram os festejos juninos. Para tanto, foi elaborado um edital de Chamada Pública que selecionou cinco municípios brasileiros que celebram festejos juninos, para receberem ações da Pasta.

“Queremos que o São João tenha seu valor turístico reconhecido tanto no Brasil como no mundo. Trata-se de uma manifestação cultural extremamente rica que tem enorme potencial para se transformar em um produto turístico assim como o Carnaval. Para que isso aconteça, o Ministério do Turismo tem investido fortemente em um conjunto de ações”, informou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Veja os eventos cadastrados pelo Ministério Turismo em Mato Grosso do Sul:

Corumbá - Arraial do Banho de São João de Corumbá (22 a 25/06);
Batayporã - Festa do Sereno (28 a 30/07);
Campo Grande - Arraial de Santo Antônio (10 a 13/06);

 

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