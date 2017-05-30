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TV japonesa NHK grava programa sobre as águas de Bonito

Programa será apresentado ao público jovem (de 18 a 30 anos) no Japão.

Luiz Guido Junior

Publicado em 30/05/2017 às 17:17

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O município de Bonito recebeu entre 22 e 26 de maio a visita de uma equipe da TV japonesa NHK, a maior do Japão, que apresenta o programa GREAT NATURE

A equipe veio ao município para fazer um documentário sobre Bonito e região, pesquisando informações técnicas precisas sobre o razão das águas serem tão cristalinas, bem como sobre a função do "Lime Stone" (que é um tipo de pedra natural calcária, sedimentar, composta em grande parte do mineral calcita carbonato de cálcio: (CaCO3)).

O programa será apresentado ao público jovem (na faixa etária de 18 a 30 anos) com o objetivo de impressionar, valorizando o planalto brasileiro, a quantidade de água existente na região, a cristalinidade de nossas águas e também as diversidades de fauna e flora.

As filmagens incluíram mergulhos, em Bonito e Jardim, abrangendo cavernas.

A equipe japonesa foi representada pela pesquisadora Eliza Otsuka, pelo produtor de TV Keisuke Matsunaga e pelo cameraman. A TV contratou no Brasil dois mergulhadores profissionais, sendo um deles de Bonito, o biólogo Edmundo Dinelli, e o outro do Rio de Janeiro, Rodrigo Tomé, conhecido por seus trabalhos no canal Off e pelos trabalhos realizados em Bonito.

Os trabalhos contaram com o apoio da Secretaria de Turismo Indústria e Comércio de Bonito, mediante fornecimento completo de informações, desde o primeiro contato, em fevereiro, até na chegada a cidade. A SECTUR entregou material de Bonito e deu boas vindas à equipe em nome do prefeito Odilson Soares, do secretário de Turismo, Indústria e Comércio, Augusto Barbosa Mariano, e do Trade Turístico de Bonito, agradecendo à NHK pela escolha de nossa cidade, enfatizando a grande importância dessas divulgações.

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