MS-450: obra de asfalto inicia e desvio pela Furnas do Baiano deve durar 20 dias

Atenção
Rota alternativa tem extensão de 6 km
As obras para o asfalto na MS-450 estão a todo vapor e um desvio, no trecho entre Palmeiras, Piraputanga e Camisão, deve durar 20 dias. A rota alternativa tem extensão de cerca de 6 km e passa pela Furnas do Baiano. A previsão de entrega de 18,5 km de asfalto é de um ano.
Com 55 km de extensão, do trevo com a BR-262 ao centro de Aquidauana, a MS-450 é o principal acesso aos distritos, privilegiados pelos recursos naturais no entorno da Serra de Maracaju.
O local é muito visitado por pescadores e amantes de esportes radicais, como trilhas e escaladas, e conta com estrutura de hotéis, pousadas e pesqueiros.
O governador autorizou o início da pavimentação em ato realizado em Piraputanga, durante visita a Aquidauana, no dia 15 de agosto, e garantiu sua conclusão em dezembro do próximo ano.
Ele percorreu de carro parte do trecho não asfaltado, da cidade ao distrito, e visitou um dos canteiros da obra que está sendo montado pela empreiteira responsável pelo serviço.
A Agesul divulgou no dia 4 de agosto a contratação da Construtora Marins Ltda por R$ 17.671.542,91.
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS