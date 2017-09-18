MS-450: obra de asfalto inicia e desvio pela Furnas do Baiano deve durar 20 dias

As obras para o asfalto na MS-450 estão a todo vapor e um desvio, no trecho entre Palmeiras, Piraputanga e Camisão, deve durar 20 dias. A rota alternativa tem extensão de cerca de 6 km e passa pela Furnas do Baiano. A previsão de entrega de 18,5 km de asfalto é de um ano.

Com 55 km de extensão, do trevo com a BR-262 ao centro de Aquidauana, a MS-450 é o principal acesso aos distritos, privilegiados pelos recursos naturais no entorno da Serra de Maracaju.

O local é muito visitado por pescadores e amantes de esportes radicais, como trilhas e escaladas, e conta com estrutura de hotéis, pousadas e pesqueiros.

O governador autorizou o início da pavimentação em ato realizado em Piraputanga, durante visita a Aquidauana, no dia 15 de agosto, e garantiu sua conclusão em dezembro do próximo ano.

Ele percorreu de carro parte do trecho não asfaltado, da cidade ao distrito, e visitou um dos canteiros da obra que está sendo montado pela empreiteira responsável pelo serviço.

A Agesul divulgou no dia 4 de agosto a contratação da Construtora Marins Ltda por R$ 17.671.542,91.