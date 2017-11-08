Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 09:26

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Workshop nos EUA apresenta MS como um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil

Os Estados Unidos são um mercado prioritário para a promoção do turismo de MS

Renan Nucci

Publicado em 08/11/2017 às 16:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No ano em que Mato Grosso do Sul completa 40 anos e em que a ONU instituiu como o ano Internacional do Turismo Sustentável, acontece o lançamento da nova campanha promocional do turismo sul-mato-grossense. Intitulada Visit MS – Você no seu melhor estado, a campanha tem como conceito mostrar que o Mato Grosso do Sul é um destino plural e que atende a diversos segmentos de turismo e perfis de público.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, esta campanha destaca a riqueza natural e cultural do Estado. “Esse trabalho foi planejado e criado para representar, de fato, tudo o que temos em termos de atratividade. Mato Grosso do Sul é um estado rico, de belezas naturais incríveis, de muita riqueza cultural e esta campanha traduz tudo isso em termos de promoção. Este ano comemoramos 40 anos de criação e é o Ano Internacional do Turismo Sustentável. É emblemático apresentarmos nosso destino a um mercado tão importante quanto o americano”, enfatiza.

Os Estados Unidos são um mercado prioritário para a promoção do turismo de Mato Grosso do Sul. Temos estabelecido relacionamento com o país através da participação em feiras e eventos, ações de famtours e press trips, principalmente promovendo Bonito e Pantanal, destinos que aliam infraestrutura à preservação do meio ambiente.

Bonito surpreende pelas belíssimas paisagens naturais, rios de águas cristalinas, praias de águas doces, cachoeiras, cavernas, grutas, dolinas e abismos. A região é destino de ecoturismo, aventura com preservação ambiental, gestão pública focada na sustentabilidade e capacidade de carga controlada. Foi eleito por 14 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil pelos leitores da revista Viagem e Turismo, uma das principais publicações de turismo do País. O destino também ganhou o prêmio de turismo responsável, o World Responsible Tourism Awards, em 2013.

O Pantanal, uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta, é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural e Reserva da Biosfera.  É um paraíso para observadores e fotógrafos de fauna e flora, onde vivem cerca de 230 espécies de peixes, 650 de aves, 80 de mamíferos e 50 de répteis. A maioria das fazendas localizadas no Pantanal não só oferece boa infraestrutura e atendimento ao turista como também apresentam conscientização ecológica e manutenção das tradições da cultura do homem pantaneiro. Em 2015, o Pantanal foi eleito o 4º melhor destino para apreciação de vida selvagem no mundo e hoje é um dos destinos brasileiros mais procurados pelo turismo nacional e internacional.

Workshop nos EUA

Considerado um dos melhores destinos de ecoturismo e turismo de aventura do Brasil, Mato Grosso do Sul será apresentado aos americanos nesta quarta-feira (8.11). O Governo do Estado, por meio da Fundtur, participa do evento ‘BWT Brazil DMC Workshop: Brasil destino de natureza’ que acontece no Consulado Geral de Los Angeles, Califórnia (EUA), em parceria com a Embratur.

O objetivo é fomentar, divulgar e promover o destino de Mato Grosso do Sul como destino de viagens de natureza e lazer para a indústria do turismo, para operadores e jornalistas do segmento de Ecoturismo da região de Los Angeles/CA. Serão realizadas apresentações em que o Consulado Geral do Brasil de Los Angeles explica sobre o visto eletrônico, que facilitará o acesso de turistas americanos ao país.

Durante a ação, a Embratur fala do segmento de Ecoturismo e Turismo de Aventura no Brasil e a operadora BWT DMC faz uma apresentação do destino Mato Grosso do Sul, apresenta o novo vídeo promocional ‘Visit MS’ e lança o site em inglês para o mercado americano. O evento também vai oferecer a gastronomia brasileira aos participantes.

Em um mercado cada vez mais competitivo, a participação em workshops oferece o contato direto com os diferentes players do setor, num ambiente propício à realização de negócios e estreitamento de relações comerciais. Segundo o Observatório de Turismo de Bonito, em 2016 os EUA foram o 7º maior emissor internacional de turistas para a região.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo