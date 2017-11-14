'Workshop Gratuito de Leitura e Escrita de Viagens' de Aquidauana está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Workshop Gratuito de Leitura e Escrita de Viagens, que será realizado nos dias 4 e 5 de dezembro no câmpus da UFMS de Aquidauana (CPAq). Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de novembro, pode ser feita através do site do evento.

Conforme divulgado pelo curso de Turismo da UFMS/CPAq, o evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Cultura e Turismo.

Workshop

O workshop constitui um curso, em formato de formação intensiva, com duração de 16 horas, com o intuito de propiciar para viajantes em geral, bloggers de viagens, jornalistas, fotógrafos de viagem e profissionais do setor de viagens e turismo, algumas bases de compreensão da linguagem de leitura e escrita de viagens ao reconhecer a observação, interação e vivência pessoal enquanto recursos prioritários e necessários para a transformação e publicização de uma viagem em texto (escrito, imagético) para qualquer leitor.

O curso será ministrado pela profa. Dra. Ana Beatriz Ferreira Dias (UFFS - campus Cerro Largo) e pela profa. Dra. Patrícia Zaczuk Bassinello (UFMS/CPAq). Esta iniciativa integra diversificadas ações de estudos e pesquisas do Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso (Gege UFSCar) e sua realização conta com apoio de recursos da PROECE/UFMS.