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Balneário Municipal de Bonito é reaberto ao público neste sábado e domingo

Após fechamento por conta das chuvas, atrativo volta a funcionar, mesmo em obras

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2018 às 08:15

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Nesta sexta-feira (13), a Prefeitura Municipal de Bonito comunicou que o Balneário Municipal está aberto neste sábado e amanhã, domingo, dias 14 e 15 de abril, mesmo ainda com obras em andamento.

Segundo a nota da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio a comercialização fica a critério das agências de turismo, às quais a secretaria solicita que informem aos turistas a respeito das condições do Balneário Municipal.

Para mais informações, basta entrar em contato com a SECTUR (Secretaria Municipal de Turismo) - Segunda a Sexta das 7:00 às 13:00 - 3255-2160 ou CAT (Centro Atendimento ao Turista) - Segunda a Sexta das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 3255-1850 ou 3255-1449 - sábado das 7:30 às 11:30.

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