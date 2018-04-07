Corumbá participa da principal feira no segmento da indústria do Turismo

A WTM Latin America é realizada anualmentena Capital paulista, polo econômico do continente, e contribui com o volume de negócios realizados para setor de Viagens e Turismo, bem como para o posicionamento do continente latino americano como uma das regiões mais importantes do mundo.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Rufo Vinagre, representou a cidade de Corumbá na 6ª edição da World Travel Market Latin America - WTM, principal feira do setor de Viagens e Turismo da América Latina, entre os dias 3 e 5 de abril, em São Paulo

De acordo com Rufo Vinagre, esse evento é de grande importância para criar oportunidades de negócios com o mundo todo, pois segundo os organizadores são 600 empresas expositoras, representando mais de 50 países do planeta.

“Participar de um evento como esses traz para Corumbá um leque de possibilidades de negócios, além de ampliar o nosso networking, ou seja, a nossa rede de contatos e assim difundir o nosso Pantanal para o mundo. Além de propor debates sobre assuntos do segmento do turismo e das viagens”, concluiu Rufo.

O diretor-presidente da Fundação ainda afirmou que já conseguiu fazer contato com alguns futuros empreendedores para desenvolver o nosso turismo e promete trazer novidades nesse setor. Segundo os organizadores, no último ano o evento gerou mais de US$ 374 milhões de novos negócios e recebeu cerca de 8 mil visitantes.

A Fundação de Turismo do Pantanal, de Corumbá, participa no estande de Mato Grosso do Sul juntamente com empresários corumbaenses e de outros municípios do Estado.