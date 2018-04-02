Adolescente que matou e roubou Clarinda é internado na Unei de Corumbá

O adolescente de 16 anos apreendido por matar e roubar a advogada Clarinda Tamashiro, 72, na semana passada, em Aquidauana, foi transferido ontem para a Unidade Educacional de Internação (Unei) de Corumbá. Ele estava detido na delegacia, mas foi encaminhado à Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS) por força da mandado de internação provisória.

O delegado Eder Oliveira Moraes, responsável pelas investigações, disse ao O Pantaneiro nesta segunda-feira que aguarda apenas o resultado de laudos periciais para concluir o auto de apuração de ato infracional (análogo ao inquérito policial) e encaminhá-lo à justiça. O adolescente responde por ter amarrado e asfixiado a vítima na última quarta-feira, na casa dela, aos fundos do Depósito Tamashiro, no Bairro Alto, para roubar mais de R$ 13 mil.

Os fatos

A polícia suspeita que a vítima tenha sido alvo de latrocínio, que é roubo seguido de morte e, por enquanto, não é descartada hipótese de violência sexual. O adolescente foi flagrado por comerciantes da região à tarde, espiando sobre o muro de dentro do quintal para fora, chamando atenção.

Ele foi detido e então populares foram ao Depósito Tamashiro, localizado no Bairro Alto, onde se depararam com a vítima morta e acionaram a polícia. O garoto estava com os bolsos cheios de dinheiro e já havia assaltado a advogada em outras três ocasiões. Em dezembro do ano passado, roubou celular e R$ 5 mil dela, mas respondia pelos atos em liberdade.

Existe a possibilidade de que, quando o menor chegou ao local, a mulher já estivesse morta, mas somente a perícia poderá confirmar após série de laudos. A advogada ficou viúva em 2015 e desde então cuidava do armazém que era do marido. A Polícia Civil investiga o caso.

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