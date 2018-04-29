Festivais agitam a cena cultural e o turismo de Mato Grosso do Sul

Programe-se! Com apoio e produção do Governo do Estado, até o final do ano Mato Grosso do Sul tem na agenda vários festivais com muita música, diversão e arte. Turistas e população local das regiões de Bonito, Corumbá e Sidrolândia poderão ver de perto artistas internacionais e regionais da cena musical, além de várias expressões culturais como artesanato, artes cênicas, cinema, artes visuais, literatura, dança e gastronomia. Confira:

Festival América do Sul Pantanal (FASP)

A 14ª edição do Festival América do Sul Pantanal (FASP) acontece entre 24 e 27 de maio de 2018. O evento é produzido pelo Governo de Mato Grosso do Sul e terá atividades nas cidades de Corumbá, Ladário e nas bolivianas Puerto Quijarro e Puerto Soarez.

Na programação do FASP está prevista a presença de participantes de 10 países do continente sul-americano, envolvendo várias áreas artísticas como artesanato, artes cênicas, cinema, artes visuais, literatura, gastronomia e música. O festival terá também atividades voltadas para o debate sobre o patrimônio histórico, a economia criativa e as artes de rua. Além disso tudo, estão programadas oficinas, palestras, exposições e um seminário sobre cultura e cidadania.

Bonito Blues & Jazz Festival

Em sua 5ª edição, o Bonito Blues & Jazz Festival acontece de 31 de maio a 02 de junho na cidade de Bonito. O evento tem o apoio do Governo o Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), que realizou edital de chamamento público para apoio a eventos geradores de fluxo turístico.

Único do gênero no estado, o festival já tem confirmados vários representantes do Blues, Jazz, MPB e Rock de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e Paraguai. Eles prometem trazer muita música de qualidade durante três dias de shows e ‘jam sessions’. Na quinta-feira (31) tocam Clayton Sales (MS), Sandro Nunes & Feeling Jazz (MS), Tubarões do Rio Formoso (MS). Na sexta (01) é a vez de Jefferson Gonçalves & Gustavo Andrade – Explosion Blues (RJ), Lucille Berce (PR) e MPBlues & Elas (MS). E pra finalizar o festival no sábado (02), Blues Etílicos (RJ), Dominique Bernal (PY) e Simão Gandhy Trio (RJ).

Festival Sul-mato-grossense de Folclore e Tradição Gaúcha (Fegams)

Em sua 29ª edição, o Festival Sul-mato-grossense de Folclore e Tradição Gaúcha (Fegams) acontece este ano em Sidrolândia, de 10 a 12 de julho. O Governo do Estado apoia o evento com recursos oriundos do Fundo de Investimentos Culturais de MS (FIC). Com 11 Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de Mato Grosso do Sul envolvidos, a festa ajuda a manter viva esta tradição e estimula a economia regional.

O Fegams realiza cerca de 60 provas entre as modalidades que envolvem Danças Tradicionais, Chula, Poesia, Causo, Declamação, Música (Instrumental, Vocal e Intérpretes) e Esportes (Bocha, Bolão, Tava e Truco). Essas atividades são desenvolvidas pelos CTGs priorizando os jovens, mas com grupos nas categorias mirim, juvenil, adulto, Xirú (acima 30 anos) e veterano (acima 60 anos).

Festival de Inverno de Bonito (FIB)

Com data marcada de 26 a 29 de julho de 2018, um dos mais conhecidos festivais de Mato Grosso do Sul já está em sua 19ª edição. Palco tradicional de grandes nomes da música brasileira e regional, o Festival de Inverno de Bonito (FIB) já recebeu atrações como: Elza Soares, Caetano Veloso, Almir Sater, Ney Matogrosso, Rita Lee, Seu Jorge, Alceu Valença, Titãs, Lulu Santos, Moraes Moreira, Raimundo Fagner, Pato Fu, Zeca Baleiro, Zé Ramalho, Maria Bethânia, Nando Reis, Chico César, Toquinho, os saudosos Jair Rodrigues, Inezita Barroso, Helena Meirelles e tantos outros artistas, de vários gêneros musicais.

O Governo do Estado, através da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, é o realizador do FIB e está em fase de seleção pública das atrações artísticas sul-mato-grossenses. O edital contempla artistas e grupos das Artes Cênicas, Música e Audiovisual para apresentação de shows, espetáculos e exibição de filmes no Festival. As atrações nacionais e internacionais e toda a programação do FIB desse ano ainda não foram divulgadas.