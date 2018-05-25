Turismo, gastronomia e cultura de MS são temas de palestras na feira BNT Mercosul

A Fundtur e os empresários sul-mato-grossenses do setor vão expor os atrativos do Estado num estande, apresentar o vídeo institucional “VisitMS – você no seu melhor estado”, fazer atendimento personalizado aos interessados no destino e distribuir kits promocionais. O ponto alto da feira serão as capacitações, voltadas para agentes de viagens participantes da feira, sobre o turismo do MS e suas peculiaridades.

Nesta sexta e sábado (25 e 26) o Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), participa da 24ª Bolsa de Negócios e Turismo – BNT Mercosul. O evento, que acontece em Itajaí (SC), reúne profissionais de turismo que pretendem divulgar destinos, fechar negócios e fazer contatos comerciais no Brasil e na América do Sul.

A Fundação apresentará informações sobre os acessos, gastronomia e cultura, assim como as vantagens de integrar destinos em um único roteiro. A Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande fala Cobre a infraestrutura e vocação turística, os segmentos prioritários e a rica biodiversidade da Capital do Mato Grosso do Sul.

Na capacitação de Bonito serão apresentados aspectos essenciais para a comercialização do destino, tais como a peculiaridade de reservas, o sistema de voucher único, o limite de capacidade de carga do destino, público alvo, produtos, entre outros. A Associação Visit Pantanal fala da Rota Pantanal Bonito e sobre como escolher a melhor época para visitação, o que fazer, como chegar e como conhecer uns dos melhores destinos de ecoturismo do mundo.

Sobre a feira

A Bolsa de Negócios e Turismo – BNT Mercosul se transformou em um dos eventos mais importantes do gênero na América Latina. Nas últimas edições contou com a presença de mais de seis mil participantes entre operadores, agentes de viagens, delegação de jornalistas, representantes de empresas que organizam viagens de incentivo e promotores de eventos profissionais que atuam na atividade turística. Mais informações confira no site.