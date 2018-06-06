Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:06

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

MS promove turismo de negócios e eventos local na 16ª EBS Business Show

Esta feira está na 16ª edição e reúne a cadeia produtiva desta indústria em um único lugar

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/06/2018 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Fomentar, divulgar e promover o Mato Grosso do Sul também como um destino para negócios e eventos. Este é o principal objetivo da participação do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), na EBS – Evento Business Show – Feira da Indústria dos Eventos Corporativos, Incentivos, Congressos, Feiras e Treinamentos & Desenvolvimento. O evento acontece nos dias 6 e 7 de junho no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

Esta feira está na 16ª edição e reúne a cadeia produtiva desta indústria em um único lugar, clientes finais, agências e fornecedores de produtos e serviços para esse mercado que buscam informação, networking, enriquecimento profissional e principalmente negócios. Juntamente à EBS, acontecem a rodada de negócios Speed Meeting e o Congresso MICE Brasil.

A Fundtur apoia o desenvolvimento deste segmento, visando proporcionar espaço para que sejam atraídos eventos, congressos e seminários ao Estado, trazendo impactos econômicos positivos e diminuindo efeitos negativos de sazonalidade, permitindo o desenvolvimento de um turismo sustentável para o mercado local.

Segundo a publicação Turismo Negócios e Eventos: orientações básicas do Ministério do Turismo, o Turismo de Negócios & Eventos compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. Além de ter a capacidade de minimizar os efeitos da sazonalidade, o segmento é considerado estratégico por ocorrer independentemente da existência de atrativos naturais e culturais.

Data: 6 e 7 de junho de 2018
Horário: das 13h30 às 19h
Local: Centro de Convenções Rebouças
Endereço: Avenida Rebouças, 600 – Pinheiros, São Paulo-SP
Site: www.feiraebs.com.br

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo