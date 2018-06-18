Cursos online do MTur recebem primeiras inscrições

O Ministério do Turismo oferece aos brasileiros interessados em impulsionar a carreira uma oportunidade de qualificação gratuita por meio das plataformas de ensino à distancia Brasil Braços Abertos (BBA) e Curso Gestor de Turismo (CGT). Mais de 7,8 mil pessoas já se inscreveram nos canais de qualificação do MTur, mas o ministério pretende alcançar ainda mais pessoas e mantém as inscrições abertas até outubro e novembro, respectivamente.

Nesta segunda edição do Canal Brasil Braços Abertos, as inscrições iniciaram em 10 de maio e serão encerradas em 31 de outubro de 2018. Até o momento contabiliza 4.285 inscritos. Lançado em abril de 2017, o canal já qualificou mais de 2,7 mil pessoas em todo o país. O curso é voltado para atendimento ao turista e possui carga horária de 80 horas. Ele está dividido em quatro módulos com conteúdo direcionado para a recepção do visitante, incluindo noções básicas da língua inglesa. O acesso ao canal Brasil Braços Abertos pode ser feito em qualquer equipamento com internet, como smartphone, tablet ou computador.

“Iniciativas como esta reafirmam o compromisso do Ministério do Turismo com a qualificação dos profissionais que atuam na linha de frente do turismo e também com os gestores responsáveis pela atividade em todo o Brasil. Colocar o turismo brasileiro no patamar de destaque é preciso assegurar que o viajante tenha o melhor atendimento”, afirmou o secretário nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Bob Santos.

Nesta segunda fase, o MTur dará oportunidade de conclusão do curso de atendimento ao turista aos inscritos no ano passado que não conseguiram fazê-lo. Neste caso, o interessado deve acessar a plataforma com o seu login e retomar os estudos. O prazo para conclusão do curso, para todos os inscritos, é 15 de janeiro de 2019. Para se inscrever ou continuar os estudos, clique aqui.

GESTOR - Desde seu lançamento, em 17 de maio, 3.617 pessoas já se cadastraram no Curso Gestor de Turismo. As inscrições poderão ser feitas até 19 de novembro de 2018. O público-alvo são pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, a carga horária é de 50 hora e o curso é composto de 35 unidades distribuídas em 5 módulos: Introdutório, que ensina como utilizar o canal; Planejamento, Legislação, Projetos, e Programas e ações específicas do Ministério do Turismo. O prazo para conclusão do curso do Canal Gestor de Turismo é 31 de dezembro de 2018. Para fazer a inscrição no curso de Gestor, clique aqui.